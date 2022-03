Więcej na temat wojny w Ukrainie przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Grzegorz Krychowiak od 2018 roku grywa w rosyjskich klubach piłkarskich. Obecna sytuacja geopolityczna sprawiła, że FIFA pozwoliła sportowcom opuścić Rosję i podpisać kontrakty z innymi klubami. Z tej szansy skorzystał Krychowiak. Do końca sezonu będzie grał w Grecji.

Grzegorz Krychowiak w nowym klubie zarobi ogromne pieniądze. To i tak mniej, niż w Rosji

Grecki portal sportowy ujawnił, ile zarobi Krychowiak w Atenach. Jak się okazuje, przez dwa miesiące polski sportowiec zgarnie 400 tysięcy euro, co przy obecnym kursie daje nam kwotę ok. dwóch milionów złotych. Jeżeli suma ta jest dla was oszałamiająca, to tylko dodamy, że niewiele mniej, bo 350 tysięcy euro, ale miesięcznie, Krychowiak zarabiał w Krasnodarze.

Na doniesienia o stawce, którą zaproponował Krychowiakowi grecki klub, zareagowały rosyjskie media. O Polaku nie wypowiadają się pochlebnie, ale trudno się dziwić - to właśnie on, tuż po rosyjskiej agresji na Ukrainę, wzniecił bunt przeciwko grze w Krasnodarze. Za nim poszli inni gracze.

Zhańbiony Polak z Krasnodaru Krychowiak będzie kontynuował karierę w Grecji. (...) Jako jeden z pierwszych zadeklarował chęć opuszczenia Rosji i zawiesił kontrakt z Krasnodarem. Mówiło się też, że Krychowiak zgromadził resztę cudzoziemców i stał się inicjatorem ich masowego exodusu - czytamy na portalu Sportkp.ru.

My za to nie mamy wątpliwości, że postawa Krychowiaka zasługuje na uznanie i naśladowanie wśród innych piłkarzy grających w rosyjskich klubach.

