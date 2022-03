Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl

REKLAMA

Na początku 2021 roku 23-letnia rosyjska modelka Gretta Vedler opublikowała na swoim koncie w mediach społecznościowych odważne słowa na temat polityki Władimira Putina. Niedługo później dziewczyna w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła. Z inicjatywy jej przyjaciela, blogera z Charkowa, na jednym z moskiewskich posterunków policji zostało zgłoszone zawiadomienie o zaginięciu i rozpoczęto śledztwo. Rok po tych wydarzeniach ciało kobiety zostało znalezione ukryte w walizce w bagażniku samochodu. Do zabójstwa przyznaje się były chłopak Gretty.

Zobacz wideo Z kim był związany Władimir Putin?

Rosyjska policja zapewnia, że śmierć Gretty Vedler nie miała podłoża politycznego

Rok temu młoda rosyjska modelka zamieściła na swoich mediach społecznościowych wpis, w którym wyraziła swój niepokój i oburzenie brutalnymi zatrzymaniami podczas protestów w Rosji. Jak donosi "The Mirror" Gretta Vedler miała napisać wówczas:

Biorąc pod uwagę fakt, że Putin przeszedł w dzieciństwie wiele upokorzeń, nie mógł się bronić ze względu na swoją formę fizyczną, nic dziwnego, że po studiach prawniczych wstąpił do KGB.

Była żona Putina ma piękną posiadłość. Na bramie obelgi

Dalej, nie przebierając w słowach, kontynuowała analizę osobowości Władimira Putina:

Tacy ludzie są bojaźliwi od dzieciństwa, boją się hałasu i ciemności, obcych, więc cechy takie jak ostrożność, powściągliwość i brak komunikacji rozwijają się na wczesnym etapie kształtowania się ich charakteru. Moim zdaniem widać w nim wyraźną psychopatię lub socjopatię. Dla psychopatów ważne jest, aby stale doświadczać poczucia pełni życia, dlatego kochają ryzyko, intensywne i dynamiczne życie.

Chwilę po tym modelka zaginęła. Na rozwiązanie sprawy trzeba było czekać ponad rok. Do winy przyznał się były chłopak Gretty, 23-letni Dmitrij Korovin. Według jego zeznań dziewczynę zamordował poprzez uduszenie podczas kłótni o pieniądze. Jak twierdzi, zwłoki umieścił w walizce, po czym trzy kolejne trzy noce spędził w wynajętym pokoju hotelowym w Moskwie wraz z nimi. Następnie zapakował walizkę do bagażnika samochodu i przewiózł je w okolice miasta Lipieck. Tam została odnaleziona po ponad roku.

Przez ostatnie miesiące morderca pozostawał nieuchwytny. Dla zachowania pozorów co jakiś czas publikował w sieci zdjęcia modelki.

Elon Musk wzywa na pojedynek Władimira Putina. Stawka? Ogromna. "Zgadzasz się?

Jak podają rosyjscy śledczy, zabójstwo Gretty Vedler nie miało nic wspólnego z jej poglądami politycznymi.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum PomocyMiędzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc