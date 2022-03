Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

14 marca Rafalala za pośrednictwem Instagrama zdradziła, że odwiedził ją pewien "znany aktor". Poprosiła fanów, aby odgadli jego tożsamość. Jako podpowiedzi udostępniła nagranie z próbką głosu mężczyzny, pokazała fragment ulubionej bluzy, a do tego podała też jego drugie imię. To wystarczyło internautom, by zidentyfikować mężczyznę.

Nie trzeba było długo czekać, aby Rafalala wprost przyznała, że chodzi o Sebastiana Fabijańskiego. W sieci szybko rozgorzała dyskusja, a internauci zaczęli się zastanawiać, czy tę dwójkę coś łączy. W końcu Nina Kukawska, bo tak naprawdę nazywa się Rafalala, słynie z licznych skandali. Transpłciowa "celebrytka" ma na koncie romanse ze znanymi osobami z show-biznesu.

Rafalala promuje film z Fabijańskim

Później Rafalala postanowiła ujawnić cel spotkania. Zapytała o reżysera pewnej produkcji i udokumentowała całą rozmowę, którą prowadzili w samochodzie. Wtedy Sebastian Fabijański zaczął opowiadać o Aleksandrze Trepińskiej, reżyserce filmu "Innych ludzi", w którym gra również sam aktor.

Taką miłość, jaką powinniśmy się darzyć wzajem. Niezależnie od tego kto, jaki jest, wszyscy jesteśmy inni. Reżyserem filmu "Inni ludzie" jest Aleksandra Terpińska. Ona wcześniej zrobiła taki bardzo fajny krótki metraż "Najpiękniejsze fajerwerki ever". Gorąco polecam, myślę, że kawał solidnego kina - mówił Fabijański.

Rafalala spotkała się z Sebastianem Fabijańskim Screen Snapchat szponyiwony

Media społecznościowe Fabijańskiego, a także jego ukochanej, Maffashion, zalała prawdziwa fala bardzo nieprzyjemnych komentarzy. Dopytywali influencerkę, czy to prawda, że jej partner ma romans z Rafalalą. Wiele osób wyrażało współczucie.

Odejdź od niego. Nic z tego nie będzie.

Jeżeli to prawda z Sebastianem, to współczuję.

Seba szuka pocieszenia w ramionach Rafalali - czytamy w komentarzach pod najnowszym postem Maff.

Sebastian Fabijański odpowiada na zarzuty

15 marca na Instagramie aktora pojawił się wpis, który rozwiał wszelkie wątpliwości. Nie bez przyczyny w rozmowie z Rafalalą nawiązał do pracy Aleksandry Trepińskiej. Okazuje się, że już za kilka dni w kinach pojawi się film, a partner Mafffashion postanowił wypromować premierę w bardzo żenujący sposób.

Tylko miłość jest w stanie zbawić nas od zła tego świata, jeżeli w porę potrafimy ją dostrzec. W kinach od 18.03 - zapowiedział Fabijański.

Wygląda na to, że spotkanie z Rafalalą było wymyśloną szopką, która od razu wzburzyła internautów. "Udawanie" zdrady? Średni pomysł. W końcu Instagram Maff zalała fala niepochlebnych komentarzy, ludzie szczerze jej współczuli, przy okazji wielu z nich wspominało wcześniej ujawnione przez Rafalalę nazwiska.

