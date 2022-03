Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Gwiazda zespołu Piękni i Młodzi wybrała się na urlop razem z córką i ukochanym. Magdalena Narożna szukała zapewne miejsca z murowaną pogodą, dlatego wybór padł na wczasy all inclusive w egipskim kurorcie. Wokalistka mogła liczyć na palące słońce, ale ku jej zaskoczeniu nad basenem pojawił się też silny wiatr. Narożna postanowiła wykorzystać nie do końca korzystne warunki pogodowe do sesji zdjęciowej w powiewającym pareo i kostiumie kąpielowym.

Magdalena Narożna zachwyca fanów zdjęciami z Egiptu

Magdalena Narożna zasłynęła nie tylko z roli wokalistki w popularnym zespole disco polo, ale też publicznego prania brudów z byłym mężem, spektakularnie wyrzuconym z Pięknych i Młodych. Obecnie gwiazda układa sobie życie u boku Krzysztofa Romaniuka, którego niedawno zaatakował publicznie jej były partner. Narożna uznała, że potrzebuje odpoczynku, bo wraz z ukochanym i 12-letnią córką Gabrysią pojechali na rajskie wakacje.

Wysyłam wam trochę słońca. Chociaż pierwszy raz spotykam się w Egipcie z takim wiatrem, ale i tak jest świetnie. Buziaczki - napisała na Instagramie.

Post opatrzyła zdjęciem, na którym prezentuje się w skąpym czarnym bikini, ozdobionym różowymi kwiatkami, a wiatr artystycznie podwiał czarną narzutkę, którą dołączyła do stylizacji. Figura gwiazdy zachwyciła fanów, którzy nie szczędzili Narożnej komplementów w komentarzach.

Pięknie wyglądasz!

Super figura.

Wyglądasz jak modelka - czytamy.

Wokalistka mimo wiatru wygrzewała się na słońcu, a na InstaStories pokazała, jak całą rodziną korzystają z hotelowych animacji - zdecydowali się wziąć udział w pokazie tańca.

