W niepewnych czasach siłę czerpiemy z wnętrza. Oto nowa kampania Take Care marki Sprandi

W niepewnych czasach czerpiemy siłę z wnętrza. Dzięki dbałości o równowagę psychiczną możemy pomóc sobie i innym. Kampania Take Care marki Sprandi zachęca, by zaopiekować się najbliższym otoczeniem. Co hasło „take care" oznacza dla ciebie?

REKLAMA

Przesłanie troski w kampanii Sprandi

Dzisiaj musimy zadbać o siebie, aby móc zadbać o innych. Im silniejsi jesteśmy, tym więcej możemy. Tylko spokojni, wytrwali i pogodzeni ze sobą będziemy mogli wyciągnąć pomocną dłoń do innych. Troska o harmonię, kondycję psychiczną i zdrowie jeszcze nigdy nie była tak kluczowa.

W najbliższych dniach na profilach Sprandi i CCC w mediach społecznościowych znajdziemy serię porad i rytuałów, jak odnaleźć się w aktualnej sytuacji. Oddając się tym drobnym przyjemnościom, budujemy fundamenty pod spełnione „ja".

W kampanii Sprandi Take Care wystąpiły gwiazdy światowego formatu: idol generacji Z, znany z serialu „Stranger Things" Finn Wolfhard, legendarny aktor Kyle MacLachlan oraz Amber Valletta supermodelka lat 90., dziś zaangażowana w działalność na rzecz środowiska. Na zdjęciach noszą ubrania i dodatki z kolekcji na sezon wiosna-lato 2022: miękkie dresy, komplety w stylu athleisure i retro sneakersy.

CCC. Kampania Take Care marki Sprandi mat. prasowe

