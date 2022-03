Więcej aktualnych informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Valeria Lukyanova zasłynęła jako ukraińska "żywa Barbie". Kobieta twierdzi jednak, że jej wygląd nie jest zasługą operacji plastycznych, tylko dobrych genów i życia wewnętrznego. Influencerka zarzeka się, że jej twarz nie zmieniła się od 14 roku życia. Modelka już od dłuższego czasu skupia się na rozwoju duchowym. Założyła też społeczność internetową RexDeus, która pomaga ludziom z całego świata "otwierać umysły".

Valeria Lukyanova zasłynęła jako "żywa Barbie". Teraz spełnia się jako medium

Valeria Lukyanova nie porzuciła całkowicie kariery modelki i influencerki. Znalazła jednak kolejne zajęcie, które może być nieco zaskakujące. Kobieta twierdzi, że od urodzenia jest medium i dzięki temu korzysta z unikalnych źródeł informacji o świecie rzeczywistym, do których "zwykli" ludzie nie mają dostępu. Podobno ma też niezwykłą wiedzę z zakresu mechaniki kwantowej i innych nauk. Modelka postanowiła zrobić pożytek ze swoich licznych talentów. W tym celu powołała organizację RexDeus, która ma pomagać ludziom stawać się lepszymi wersjami samych siebie oraz "otwierać ich umysły na prawdziwy świat "Matrixa"". Misją Valerii jest wspieranie członków stowarzyszenia w osiąganiu maksymalnego potencjału, ujawnianiu prawdziwych talentów oraz osiąganiu długoterminowych celów. Organizacja oferuje różne kursy i programy, które mają być kluczem do sukcesu.

Skorzystalibyście z porad Valerii?

