Margarita to jedna z najpopularniejszych w Polsce tiktokerek. Jej konto obserwuje ponad milion osób. Na co dzień wrzuca filmiki pełne humoru i satyrycznych scenek, lecz nie brak także tematyki urodowej. Pochodząca z Ukrainy Margarita wie, jak rozbawić nie tylko internautów. W "Liście Plotka" tak szczerze odpowiadała na wszystkie pytania, że naszą prowadzącą doprowadziła prawie do łez.

"Lista Plotka". Margarita wyznała swoje największe wtopy. "Raz zbierało mi się na dwójkę..."

Margarita zdradziła Plotkowi m.in. to, jakie głupie rzeczy zdarza jej się robić po alkoholu. Te są dość zaskakujące, gdyż tiktokerka przyznała, że namawia znajomych na dzwonienie do byłych partnerów i partnerek. Wyznała też, że kłóci się z chłopakiem, nawet wtedy, kiedy sprzeczka wynika z jej winy. Co jeszcze?

Pojechałam kiedyś w piżamie taksówką na kebaba z koleżanką. To było w nocy. (...) Na drugi dzień ona miała gorączkę, a ja nic - powiedziała.

Ale to nie wszystko. Margarita zdobyła się także na bardzo osobiste wyznania. Największe wtopy, jakich się dopuściła? Powaliła nas szczerością.

Jak jeszcze mieszkałam w Ukrainie, chodziłam na tańce. Zbierało mi się na dwójkę. Poszłam do łazienki, zrobiłam swoje i okazało się, że spłuczka nie działa. I co robić w takiej sytuacji? Uciekać! Trzeba uciekać - powiedziała.

Przygód jednak miała dużo więcej. Margarita wyznała także, w jakich miejscach umieściłaby ukryte kamery, by móc podglądać ludzi. Wśród miejscówek znalazły się pewne światowe gwiazdy. Tiktokerka odkryła także przed Plotkiem swoje największe lęki. Czego najbardziej się boi? A kogo Margarita chętnie obejrzałaby w pojedynku MMA? Możecie być zaskoczeni. To wszystko zobaczycie w materiale wideo. Zobacz też: "Lista Plotka". Władek wspomina minione lata: Wtedy życie było beztroskie. Zdradził również swoje marzenia

