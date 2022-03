Camila Cabello pokazała sutek podczas wywiadu. Jest jej głupio

Więcej ciekawostek przeczytasz na Gazeta.pl

Pomimo coraz większej świadomości społeczeństwa odnośnie równouprawnienia płci, wciąż żyjemy w czasach, w których odsłonięta naga pierś kobiety budzi powszechną sensację. Przekonała się o tym Camila Cabello, kiedy podczas udzielania wywiadu na kamerce, przez ułamek sekundy odsłoniła sutek. Incydent odbił się szerokim echem w sieci, a wokalistka odniosła się do sprawy na TikToku.

Camila Cabello zaliczyła wpadkę. Przypadkowo pokazała sutek

Camila Cabello udzielała wywiadu na kamerce w programie "The One Show". W pewnym momencie została poproszona o zademonstrowanie ulubionego ruchu tanecznego ze swojego nowego teledysku do utworu "Bam Bam". Gdy wstała, jej bluzka zsunęła się z ramienia i obnażyła pierś wokalistki.

Ups, właśnie się przed wami obnażyłam. Mam nadzieję, że nie zobaczyliście mojego sutka - dodała ze śmiechem Cabello.

W programie gościł także Alan Carr, który ostentacyjnie powstrzymywał śmiech, zakrywając usta dłonią. Prowadząca program, Alex Jones, nazwała incydent "problemem z garderobą" i przeprosiła za sytuację. Po emisji wywiadu Cabello nagrała tiktoka, w którego tle leciała pewna piosenka oraz tekst:

Chciałabym mieć wehikuł czasu.

Pod nagraniem napisała:

Kiedy moja stylistka zapytała, czy chcę nakładki zakrywające sutki, powiedziałam nie - zażartowała Cabello.

Obnażone sutki pokazują podwójne standardy

Przypominamy, że prawdopodobnie najsłynniejszy w historii mediów "nipplegate" dotyczy Janet Jackson, kiedy podczas występu na Super Bowlu w 2004 roku jej pierś odsłonił Justin Timberlake. Wokalistka wpadła wówczas w poważne kłopoty - nie mogła pojawić się na gali Grammy, a jej piosenki i teledyski trafiały na czarną listę w wielu stacjach radiowych i kanałach telewizyjnych. W tym samym czasie Justin Timberlake dawał zaś najważniejsze koncerty w swojej karierze. Co ciekawe, na tej samej scenie w 2019 roku wystąpił bez koszulki Adam Levine z Maroon 5. Widok półnagiego mężczyzny nie zrobił jednak na nikim wrażenia. Nie trudno zauważyć, że reakcja na odsłonięte kobiece sutki ukazuje w mediach podwójne standardy dotyczące płci.

