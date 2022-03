Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

W wiosennej ramówce TVN nie mogło zabraknąć miejsca dla "Kuchennych rewolucji". Magda Gessler już od 12 lat ratuje polską gastronomię. W czwartek startuje 24. sezon programu. W rozmowie z "Faktem" znana restauratorka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat nowej odsłony hitu.

"Kuchenne rewolucje" wracają z nowym sezonem. "Za mało stłuczonych talerzy"

W niedawnej rozmowie z "Faktem" Magda Gessler opowiedziała o pracy na planie "Kuchennych rewolucji". Restauratorka przyznała, że nie przewidywała, iż program zagości na antenie na tak długo. Dodała też, że rola gospodyni formatu była dla niej spełnieniem marzeń.

Wtedy w ogóle się nad tym nie zastanawiałam( jak długo będzie emitowany program - przyp. red.). Cieszyłam się, że dostałam to, o czym zawsze marzyłam i czym chciałam się najbardziej zajmować w życiu, czyli kreowaniem, tworzeniem, nauką gotowania i pomaganiem ludziom. Kuchnia i gotowanie są moją pasją, dlatego „Kuchenne rewolucje" to jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła mnie spotkać w życiu. Lubię dzielić się wiedzą, a na planie tego programu robię to w każdym odcinku. Dzięki temu jestem szczęśliwa, radosna i spełniona - wyznała gwiazda TVN.

Gospodyni "Kuchennych rewolucji" przyznała też, że zawsze w pełni oddaje się temu, co robi. Zarówno w pracy, jak i w życiu.

Zawsze daję z siebie wszystko – i w pracy, i w życiu. To dlatego w kuchni staram się robić tak obłędne smaki, żeby moi goście nigdy o nich nie zapomnieli i zawsze chcieli do mnie wrócić. To dlatego w mojej ukochanej restauracji „U Fukiera" stawiam na tradycję i ponadczasowe wartości oraz najlepsze przepisy. Wiele z nich pochodzi od mojej babci i prababci - zdradziła restauratorka.

Magda Gessler została też zapytana, czy uczestnicy programu boją się jej. Gwiazda TVN stwierdziła, że opinia o tym, iż budzi na planie postrach jest mocno przesadzona. Żartowała też, że ostatnio w "Kuchennych rewolucjach" jest za mało stłuczonych talerzy.

I właśnie z tym stereotypem walczę, bo ta opinia, że wszyscy się mnie boją czy przede mną uciekają, jest jednak przesadzona. Choć od jakiegoś czasu w programie faktycznie jest za mało stłuczonych talerzy (śmiech). Tak naprawdę jestem czuła, przychylna i przyjazna, ale wymagająca - powiedziała gospodyni "Kuchennych rewolucji".

Myślicie, że Magda Gessler wróci do rzucania talerzami?

