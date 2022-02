Odważne zdjęcie Dody wyprowadziło internautów z równowagi. "Za dużo golizny"

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Mogłoby się wydawać, że fani Dody są przyzwyczajeni do tego, że artystka lubi zaskakiwać i szokować swoim wizerunkiem. Piosenkarka często nosi bardzo odważne stroje, które podkreślają jej nienaganną sylwetkę. Tym razem jednak poszła o krok dalej. Na jednej z najnowszych fotografii możemy zobaczyć ją w "kreacji", która zdaniem internautów odsłoniła jednak zbyt dużo.

Fani krytykują Dodę za zbyt odważne zdjęcie: Za dużo golizny

Kilka dni temu Doda opublikowała na Instagramie post, w którym poinformowała, że pracuje nad nowym utworem.

Zawsze możesz zacząć od nowa. Nigdy nie pozwól swojemu światłu zginąć kochanie, niech twoje serce będzie wolne. Nie bądź idealny, bądź prawdziwy. Nowy numer się tworzy - napisała Doda.

Do tego dodała zdjęcie, na którym ubrana jest w czarne wysokie kozaki, skąpy top, okulary i błyszczące nakrycie głowy. Okazało się, że dla części internautów to już przesada. Zdaniem wielu osób tym razem piosenkarka pokazała zbyt dużo ciała.

Uważasz, że pozując ciągle nago lub pół nago, to jest kobiece?

Doda za dużo golizny. Wszyscy już widzieli, że jesteś sexy - czytamy w komentarzach pod postem.

Doda oczywiście natychmiast odpowiedziała na kąśliwe uwagi.

Uważasz, że ja to robię dla wszystkich? Gdybym chciała trafiać w gusta innych, chodziłabym w golfie i udawała nobliwą. Ale nie kochana. Robię to dla siebie - odpisała Doda.

To jednak nie koniec zaciekłej dyskusji. Tym, co naprawdę zdenerwowało wokalistkę, było porównanie jej do innej gwiazdy.

Nasza polska Lady Gaga choć wiem, że nie lubisz jej.

Trochę kojarzy się z Lady Gagą.

Również w tym przypadku piosenkarka zareagowała.

Lady Gaga może nosić za mną moje Gucci - napisała Doda.

Przy okazji wokalistka wprost napisała, że rzeczywiście bardzo nie lubi Lady Gagi.

