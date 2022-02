Więcej o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Julia Wieniawa jest gwiazdą wszechstronnie uzdolnioną - tańczy, śpiewa oraz gra na planach filmowych i serialowych. Na swoim koncie ma również występ w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie dotarła aż do finału, jednak ostateczne nie wygrała Kryształowej Kuli. Celebrytka na walentynki wydała singiel pt. "Rozkosz". Na jej Instagramie pojawił się filmik, w którym zaprezentowała układ taneczny do tegoż utworu. Tym razem pokazała jego odważniejszą wersję i przy okazji błysnęła ciałem.

Zobacz wideo Julia Wieniawa reaguje na body shaming. "Kobieta drugiej kobiecie!"

Julia Wieniawa wykonała sensualny taniec w obcisłym body. Zaliczyła wpadkę

Julia Wieniawa niedawno wydała singiel "Rozkosz". Teledysk na YouTubie obejrzało już ponad 300. tys. internautów. Aktorka od jakiegoś czasu pobiera lekcje tańca high heels. Gwiazda wskoczyła w obcisły komplet w czarnym kolorze i oczywiście w buty na całkiem wysokim obcasie. Razem z choreografką odtworzyły układ taneczny z teledysku, który trzeba przyznać, jest bardzo odważny.

Dziś tańczę z choreografką - napisała dumna z siebie.

W pewnym momencie Julia Wieniawa odwróciła się tyłem do kamery i w dość sensualny sposób poniosła się do góry. Nie spodziewała się jednak, że jej legginsy okażą się półprzezroczyste, przez co pokazała za dużo ciała.

W komentarzach fani skomplementowali występ celebrytki i zauważyli, że rewelacyjnie się porusza.

Fantastyczny jest ten układ.

Jesteś boska.

Wow. Piękne panie i piękny układ taneczny - czytamy.

Podoba się wam odważny taniec aktorki?