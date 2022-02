Więcej ciekawostek z prywatnego życia gwiazd przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Córka Katarzyny Dowbor wróciła do Polski. "Sytuacja studentów w Anglii nie jest dobra"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Poznali się na planie "M jak Miłość", gdy aktorka miała zaledwie 24 lata. Choć początki były skomplikowane przez ich poprzednie relacje, to i tak udało im się znaleźć wspólny język. Pobrali się w 2014 roku, kilka lat po narodzinach pierwszej córki. Teraz tworzą szczęśliwą rodzinę z Janiną i jej czteroletnią siostrą Heleną.

Mama Roksany Węgiel już tak nie wygląda. Przeszła spektakularną metamorfozę

Najtrudniejszym momentem dla par na całym świecie, okazał się całkowity lock-down. Dla Joanny i Macieja stał się okazją do stworzenia nowego kontentu. "Domówki u Dowborów" to cotygodniowy "live", na którym łączą się z innymi sławnymi kolegami i koleżankami. Na nagraniach widać jak małżeństwo dobrze się dogaduje. Mimo łączenia obowiązków zawodowych i rodzicielskich, nie zapominają o relacji partnerskich. Jednak wszystko ma swoje granice.

"Nasz nowy dom". Nie każdy może się zgłosić do programu. Dowbor wyjaśniła, dlaczego

Joanna Koroniewska "świeci pośladkami' na Instagramie. "Mistrzyni drugiego planu"

Rodzina Dowborów wybrała się na szybkie wakacje. Znajdują się w słonecznej Hiszpanii. I choć miał to być odpoczynek od pracy, możemy oglądać relację na ich Instagramach. Ostatnio aktorka pytała fanów, czy matki na wakacjach zawsze muszą mieć gorzej. Humorystyczny filmik zainspirował jej męża. Ten postanowił udostępnić zdjęcie z plaży, na którym jego żona staje się mistrzynią drugiego planu. Wiatr podwiał jej koszulkę, odkrywając pupę. Roześmiany Maciej Dowbor postanowił mimo konsekwencji udostępnić kadr.

Mistrzyni drugiego planu. Czy @joannakoroniewska zabije mnie za to zdjęcie? Kara może być bolesna, ale są chwile warte cierpienia.

Choć był to żart, wiele fanów w komentarzach twierdzi, że by się wściekło. My liczymy, że prezenter jest cały i zdrowy, a zdjęcie wywołało uśmiech nawet u jego żony.