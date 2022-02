Więcej informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Ostatnio Linda Evangelistapierwszy raz opowiedziała publicznie o nieudanym zabiegu medycyny estetycznej, który zrujnował jej wygląd. Od tamtego czasu modelka ma trudności z samoakceptacją. Źle przeprowadzona kriolipoliza spowodowała przerost tkanki tłuszczowej u legendy wybiegów. Aby zniwelować skutki feralnego zabiegu, Linda Evangelista dwukrotnie poddała się liposukcji. Okazało się jednak, że nie jest to rozwiązanie na stałe i problem wciąż powracał. Na czym polega zabieg, który dla modelki okazał się fatalny w skutkach?

Kriolipoliza. Na czym polega zabieg?

Kriolipoliza to nieinwazyjny zabieg usunięcia tkanki tłuszczowej. Oparty jest na stosowaniu niskiej temperatury. Podczas kriolipolizy komórki tłuszczowe są zamrażane za pomocą specjalnego urządzenia, które przykłada się skóry. Temperatura stosowana w trakcie zabiegu nie przekracza -10 st.C. Zazwyczaj jest to jednak zakres od +5 do 0 st. C. Zastosowanie kriolipolizy powinno zmniejszyć objętość tkanki tłuszczowej o około 30 - 40%. Ostateczne efekty widoczne są dopiero po upływie czterech miesięcy i utrzymują się około pół roku.

Linda Evangelista - kim jest?

Linda Evangelista to kanadyjska supermodelka, która stała się ikoną lat 90. To z jej ust padło słynne zdanie "za mniej niż dziesięć tysięcy dolarów nie wstaję z łóżka". Kanadyjka chodziła po wybiegach największych projektantów, jej twarz zdobiła ponad 700 okładek światowych magazynów mody. Evangelista stała się muzą fotografa Stevena Meisela. Wraz z innymi supermodelkami wystąpiła w kultowym teledysku George’a Michaela "Freedom '90". W 2007 roku wycofała się z branży, jednak w 2013 powróciła do modelingu. Od czasu nieudanego zabiegu unika wystąpień publicznych.