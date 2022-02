Więcej o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Anna Lewandowska jako jedna z popularniejszych polskich trenerek zachęca fanów do dbania o siebie. Sama przyznała, że regularnie się bada, a także dba o zdrowie córek. Trenerka zwraca uwagę na to, co je, oczywiście dużo ćwiczy. Ważny jest dla niej także wygląd.

Żona Roberta Lewandowskiego nie przesadza z używaniem kosmetyków. Ogranicza się do niezbędnego minimum. Niezwykle ważne też jest dla niej to, jaki jest skład produktów, które nakłada na twarz, ciało czy włosy. W związku z tym założyła markę produkującą kosmetyki, dzięki której ma pewność, że używa kosmetyków dobrej jakości.

Trenerka oczywiście poleca produkty swojej marki. Regularnie na profilu w mediach społecznościowych prezentuje kolejne kosmetyki i wymienia ich zalety. Ostatnio na InstaStories opowiedziała nieco o olejku do używania na końcówki włosów. Po tym, jak wsmarowała go w swoje pasma, pokazała, jak stylizuje włosy. Anna Lewandowska od razu uprzedziła pytania fanów i zdradziła, czy to jej naturalne włosy, czy zdecydowała się na przedłużanie.

Nie! Nie mam doczepów, odpowiadając na pytania - napisała.

Anna Lewandowska regularnie odwiedza salon fryzjerskie. Nigdy jednak nie zdecydowała się na diametralną zmianę fryzury. Zwykle pewnie stawia na zabiegi pielęgnacyjne, po których jej włosy są odżywione i w lepszej kondycji. Używaliście jakichś kosmetyków od Anny Lewandowskiej? Sprawdziły się wam?

