Pod koniec stycznia pojawiły się plotki o rzekomych problemach w związku Marceliny Ziętek i Piotra Żyły. O tym, że nad ich wspólnym życiem najprawdopodobniej zawisły ciemne chmury świadczyły doniesienia informatorów i aktywności w mediach społecznościowych. Oboje przestali obserwować się na Instagramie, a sportowiec nie spędzał urodzin w towarzystwie 24-letniej aktorki. Patrząc jednak na ostatni film, który Ziętek opublikowała w sieci, można odnieść wrażenie, że ich relacje mają się całkiem dobrze.

Marcelina Ziętek pokazała, jaki otrzymała prezent na walentynki

Święto zakochany to doskonała okazja, aby podarować ukochanej osobie wyjątkowy prezent. Otrzymała go również Marcelina Ziętek. Aktorka pochwaliła się, że bukietem czerwonych tulipanów. Co prawda nie zdradziła, od kogo one są, ale jej słowa nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Jak wiadomo, aktualnie Piotr Żyła bierze udział zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Tak niewiele do szczęścia potrzeba nam. Kwiaty Pekin -> Cieszyn - napisała Marcelina Ziętek.

W komentarzach fani nie kryją zachwytu. Padło mnóstwo pozytywnych słów skierowanych w stronę pary.

Cudownego masz faceta.

Fajna z was para.

Moja walentynka już też przyjechała do domu. Fajny ten Pekin no nie? - czytamy komentarze internautów na Instagramie.

Marcelina Ziętek wspierała Piotra Żyłę w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich

Niedawno informowaliśmy również, o tym, że Marcelina Ziętek mocno trzymała kciuki za Piotra Żyłę i bardzo mu kibicowała. W opublikowanej na Instagramie relacji pokazała, jak ubrana w narodowe barwy przesyła buziaka ukochanemu.

Czy zatem opublikowane przez Marcelinę materiały są dowodem na to, że pomiędzy nimi wszystko się układa? Być może niebawem się o tym przekonamy.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek spędzają razem czas i nawet się z tym nie kryją