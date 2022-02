Więcej ciekawostek z życia prywatnego gwiazd przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Kinga Rusin od lat związana jest z Markiem Kujawą. A wszystko zaczęło się od wakacji na Rodos, gdzie spotkali się po raz pierwszy. Teraz wspólnie przemierzają świat, rozwijając swoją miłość i biznes. Prezenterka pełna szczęścia i spełnienia ujawnia, że od razu się w nim zakochała.

Kinga Rusin jest szczęśliwa u boku Marka Kujawy. "Miłość od pierwszego wejrzenia"

Choć Kinga Rusin sprawnie oddziela życie prywatne od zawodowego, to raz na jakiś czas zdarza się jej ujawnić kilka szczegółów. W wywiadzie dla "Vivy" w 2019 roku zdradziła, że oprócz pasji łączy ją z ukochanym wspólny biznes.

Nie mamy wolnych weekendów, ale za to pracujemy we wspaniałych miejscach, często w najbardziej odległych i najpiękniejszych zakątkach świata. Dużo podróżujemy służbowo, ale też przy okazji zwiedzamy, poznajemy niesamowitych ludzi, podziwiamy spektakularne krajobrazy. I to wszystko robimy razem, mając zarówno satysfakcję zawodową, jak i wiele frajdy z bycia non stop we dwójkę. Życie prywatne trochę się nam wymieszało z zawodowym, ale nie mam wrażenia, że któremukolwiek z nas to przeszkadza.

Mimo upływu lat nadal chętnie podróżują i zwiedzają świat. Ostatnio postanowili zatrzymać się na trochę dłużej w Kostaryce. Wynajęli luksusowy dom z widokiem na piękny krajobraz i korzystają z dóbr tamtejszych terenów. Pod ostatnim postem na Instagramie Kingi Rusin pojawiło się zdjęcie z mężem podczas surfowania. Prezenterka zapatrzona w partnera szczerze się uśmiecha. Fotografię podpisała:

To była miłość od pierwszego wejrzenia.

Pod kadrem pojawiło się wiele komentarzy. W tym kilka od koleżanek z czerwonego dywanu. Katarzyna Sokołowska zostawiła serduszka, zaś Anna Kalczyńska napisała:

Kinga, Marek, bądźcie zawsze tak pełni pasji i szczęśliwi.

Jej przyjaciółka i partnerka kolegi ze stacji, Karolina Ferenstein-Kraśko dodała życzenia, by zawsze byli tak szczęśliwi. My do tych życzeń się dołączamy.