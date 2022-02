Więcej ujęć z domów gwiazd znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Zobacz wideo Blanka Lipińska pokazuje nowe mieszkanie. W salonie czarna choinka

Blanka Lipińska po sukcesie serii powieści "365 dni" oraz pierwszej części filmu idzie za ciosem. Niedługo światło dzienne ujrzy druga część jej porno-romansu z mdłą Laurą i brutalnym don Massimo w rolach głównych, produkowana przez Netflix. Niedawno poinformowała też, że ukończyła pracę nad nowym scenariuszem. Zdjęcia do filmu opowiadającym o jej związku z "gitarzystą" mają ruszyć jeszcze w tym roku. Tymczasem możemy obejrzeć jej skromną, choć nie złotą, garderobę. Pomieszczenie znajdujące się tuż obok sypialni zostało utrzymane w klimacie całego mieszkania. Czerń jest kolorem przewodnim czterech kątów pisarki. Patrząc na wystrój, można odnieść wrażenie, że jest to butik z najlepszymi markami.

Blanka Lipińska ma wymarzoną garderobę. Mroczna i elegancka

Pisarka na swoim Instagramie nie raz powtarzała, że garderoba ma dla niej wielkie znaczenie. Urządziła ją więc w ulubionym stylu. W pomieszczeniu każda część strojów ma swoje miejsce. Ubrania ograniczone do trzech kolorów powieszone zostały na stelażach. Białą, czarną i beżową odzież podzieliła na kolorystyczne sekcje. Kolejnym istotnym miejscem jest przestrzeń na buty. Choć półki mieści dziesiątki par to i tak część z nich schowana jest w pudłach. By wyeksponować kolekcję, postanowiła ją podświetlić.

Blanka Lipińska oprowadziła fanów po swoim mieszkaniu. Pokazała wnętrza fot. instagram.com

Sercem garderoby jest umieszczona w centralnym punkcie przeszklona gablota. Jak się spodziewacie, również jest czarna. Mebel mieści wszelką biżuterię oraz dodatki. Nie brakuje w niej okularów od luksusowych marek. Nad nią znajduje się imponujących rozmiarów żyrandol - kryształowy, o potężnych gabarytach, zwraca na siebie uwagę i dodaje elegancji.

Blanka Lipińska oprowadziła fanów po swoim mieszkaniu. Pokazała wnętrza fot. instagram.com

Blanka Lipińska traktuje garderobę jak prywatne sanktuarium. Wszystko jest przemyślane w taki sposób, by czuła się w niej swobodnie. I choć nie brakuje opinii, że robi dość mroczne wrażenie, to autorka czuje się tam tak dobrze, że połowę nagrań z domu produkuje właśnie w tym miejscu.

