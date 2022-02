Więcej o dziecięcych aktorach przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Serial "Cudowne lata" opowiadający o życiu amerykańskiej rodziny na przełomie lat 60. i 70. stał się przepustką do kariery m.in. dla Freda Savage'a. Sławę przyniósł także jego serialowej koleżance, Danice McKellar, grającej postać Winnie Cooper. W rozmowie z "TV Guide" aktorka przyznała, że miała spore trudności, aby z dziecięcej aktorki stać się "dorosłą aktorką". Chociaż nadal występowała okazjonalnie w filmach i serialach, jej prawdziwą pasją okazała się matematyka. W 1998 roku McKellar ukończyła ten przedmiot na Uniwersytecie Kalifornijskim, a jeszcze jako studentka została współautorką pierwszej pracy naukowej.

Zobacz wideo Selena Gomez naśladuje aktorkę z "Pełnej chaty"

Mniej znane dzieci sławnych rodziców. Czym się dziś zajmują?

Co dziś robi Winnie z "Cudownych lat"?

Danica McKellar jest autorką kilku książek o matematyce dla młodzieży, które mają zachęcać do nauki tego przedmiotu. Pierwsza, wydana w 2008 roku "Math Doesn't Suck: How to Survive Middle School Math without Losing Your Mind or Breaking a Nail" ("Matematyka nie jest do bani: Jak przetrwać gimnazjum, żeby nie oszaleć i nie złamać paznokcia"), stała się bestsellerem "New York Timesa". W 2014 roku McKellar otrzymała nagrodę od stowarzyszenia Joint Policy Board for Mathematics za zachęcanie uczniów, w szczególności dziewczynek, do zainteresowania matematyką.

Serialowa Winnie nie zrezygnowała także z aktorstwa i występowania programach telewizyjnych. W 2014 roku zajęła ósme miejsce w amerykańskiej edycji "Tańca z gwiazdami", pojawiała się także w epizodycznych rolach w wielu serialach. Od 2015 roku notorycznie grywa natomiast w telewizyjnych filmach tworzonych dla kanału Hallmark, z czego zażartowali twórcy filmu "Na noże" z 2019 roku. Odniesienie do McKellar pojawia się w formie parodii podczas rozmowy dwóch bohaterów mówiących o "filmie Hallmark "Uśmiercony przez przypadek" z Danicą McKellar". Choć akurat ten tytuł został zmyślony, aktorka może pochwali się bogatą filmografią telewizyjnych produkcji dla tego kanału - do 2022 roku ma ich na koncie niemal 20! Żart twórców "Na noże" bardzo rozbawił McKellar, która podziękowała im za wyróżnienie w poście na Instagramie.

Stylowe wnętrza Agnieszki Woźniak-Starak to połączenie starego z nowym

W 2009 roku McKellar poślubiła kompozytora Michaela Vertę, z którym spotykała się od 2001 roku. W 2010 roku na świat przyszedł ich syn, Draco, jednak para rozwiodła się dwa lata później. Aktorka uczy syna sama, co stało się dla niej inspiracją dla tworzenia poradników do nauki matematyki w domu. W 2014 roku McKellar wyszła za mąż za prawnika Scotta Sveslosky'ego. Ceremonia ślubna odbyła się na Hawajach.