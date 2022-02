Więcej informacji ze świata show-biznesu przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

We wtorek 8 lutego w Londynie odbyła się gala Brit Awards. Nie zabrakło na niej największych gwiazd światowej sceny muzycznej. Zdaniem wielu osób prym na czerwonym dywanie wiodła Adele, która zaprezentowała się w aksamitnej sukni z pięknym dekoltem. Uwagę fotoreporterów skupiła również brytyjska piosenkarka Talia Storm w dość odważnej i zaskakującej kreacji. Co ciekawe, wokalistka miała na sobie dokładnie takie same legginsy, w jakich kilka miesięcy temu wystąpiła Doda. Zobaczcie, jak zaprezentowały się w nich obie gwiazdy.

Doda i Tallia Storm w podobnych stylizacjach

Legginsy, o których mowa, pochodzą z kolekcji marki Mugler. Za jedną parę trzeba zapłacić ponad dwa tysiące złotych.

Doda wystąpiła podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w rajstopach za dwa tysiące złotych Zdjęcie Screen https://fashion.mugler.com/collections/all/products/sheer-spiral-leggings-black-black?variant=40694919200952

Podczas imprezy w Chorzowie Dorota Rabczewska do piękne podkreślających jej nogi legginsów w paski dobrała skąpe body oraz przezroczyste szpilki. Całość dopełniła srebrnymi dodatkami.

!Sylwestrowa moc przebojw Polsatu VIPHOTO / VIPHOTO/East News

Bardzo podobny zestaw artystka zaprezentowała w teledysku do piosenki "Fake Love". W klipie postawiła jednak na nieco odważniejszą górą i długie, czarne rękawiczki.

Doda Screen: YouTube/Doda

Tallia Storm również zdecydowała się wystąpić w podkreślającym jej figurę zestawie. Wokalistka do legginsów dobrała bardzo krótki top z odważnym dekoltem i buty na koturnie.

Tallia Storm Agencja Gazeta

Kim jest Tallia Storm?

Tallia Storm jest brytyjską piosenkarką, która wystąpiła między innymi w programie "The X Factor: The Band". Wokalistka ma na koncie liczne sukcesy muzyczne. W 2012 roku, gdy miała zaledwie 13 lat, Elton John zaprosił ją jako support przed jego koncertem w Falkirk. Piosenkarka w 2017 roku wydała debiutancki album "Teenage Tears".

