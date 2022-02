Kończy się koncesja TVN. Stacja może niedługo zakończyć nadawanie. Jest apel gwiazd

Więcej informacji o stacjach telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

23 grudnia 2020 roku TVN złożył do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o przedłużenie koncesji dla TVN7 na kolejne 10 lat. Pomimo spełnienia wszelkich wymogów, do dzisiaj nie zapadła decyzja o rekoncesji. Stacja informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem nic nie uzasadnia takiego opóźnienia. W związku z tym, że do końca koncesji zostało zaledwie kilkanaście dni. Na antenie TVN7 rozpoczyna się kampania informacyjna związana z koncesją.

Kończy się koncesja TVN. Co dalej ze stacją?

Od środy 9 lutego we wszystkich kanałach TVN Grupa Discovery będzie emitowany specjalny spot. Widzowie mogą wyrazić solidarność z kanałem zwracając się do KRRiT o niezwłoczne przyznanie koncesji. Akcja spotu toczy się na planie „fabryki snów" – miejsca, gdzie realizowane są programy, seriale, na scenie i w kulisach, gdzie zarówno widzowie, jak i bohaterowie produkcji TVN7 spotykają się we wspólnej zabawie. Stacja informuje również o możliwości wysyłania maili w obronie stacji na adres Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (skargi@krrit.gov.pl).

Siódemka to kanał rozrywkowo-filmowy, który od początku stawiał sobie za cel dostarczenie widzom przyjemności, oderwanie się od codzienności i wszystkiego co nas przytłacza – złych wiadomości, inflacji, pandemii. Konsekwentnie realizujemy politykę programową w oparciu o potrzeby naszej widowni. Nasi widzowie mają wpływ na program, ale też mogą stać się jego częścią. W spocie wiosennej oferty programowej padają słowa „Tu można kochać bez granic i pozostać sobą, albo być zupełnie kimś innym. W Siódemce spełniają się marzenia!" – te słowa to wypowiedzi naszych widzów, ale i bohaterów naszych produkcji, bo dla niektórych zarówno zawodowo jak i prywatnie marzenia stały się faktem - mówi Katarzyna Mazurkiewicz, dyrektor programowa TVN7

TVN7 działa nieprzerwanie od 2002 roku. Do największych hitów stacji należą: reaktywowany reality show "Big Brother", a także "Hotel Paradise", czy serial "BrzydUla".

