Marina Łuczenko kilka dni temu pochwaliła się, że wraz z mężem, Wojciechem Szczęsnym, i ich synem Liamem zamieszkali w nowym domu. Piosenkarka nie chciała zdradzać, gdzie dokładnie znajduje się posiadłość, jednak pokazała już pierwsze kadry. Można zauważyć, że dom jest luksusowy. A jak wygląda łazienka?

Marina pokazała łazienkę w nowym domu. Widok z okna jest niesamowity

Początkowo Marina pochwaliła się zdjęciem z tarasu. Od razu można było zauważyć, że dom z pokaźnym basenem zlokalizowany jest w ekskluzywnej okolicy. Dzięki temu, że znajduje się na lekkim wzniesieniu, a przed nim nie ma innego budynku, para może liczyć na piękny widok zarówno z tarasu, jak i okien.

Tym razem piosenkarka zabrała obserwatorów do środka domu, a mianowicie do łazienki. Tam zaprezentowała kilka kosmetyków, jednak przy okazji uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała, jak urządziła łazienkę. Choć to tylko fragment, to można zauważyć, że pomieszczenie utrzymane jest w minimalistycznym stylu. Na podłodze i wśród białych ścian znalazła się wolnostojąca wanna, a niedaleko niej jasny wazon z ozdobną rośliną. Żeby nie było, aż tak jasno, pomieszczenie zostało przełamane drewnianymi dodatkami. Warto też zwrócić uwagę na czarne ramy od okna, przez które wpada masa światła. Nie trudno też nie zwrócić uwagi na widok z okna. Podobnie, jak z tarasu, widać panoramę miasta.

Kąpiel w takiej łazience z pewnością jest wielką przyjemnością. Nie pozostaje nic innego, jak czekać, aż Marina pokaże kolejne zakamarki nowej posiadłości.

