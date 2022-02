Więcej informacji o życiu prywatnym celebrytów znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Pod koniec stycznia Magdalena Stępień poinformowała, że syn, którego doczekała się z Jakubem Rzeźniczakiem, ma nowotwór wątroby. Diagnoza została postawiona podczas kontrolnych badań. Matka dziecka jest załamana, bo szanse na przeżycie małego Oliwiera to zaledwie dwa procenty. Modelka postanowiła ratować dziecko, a z pomocą przyszło jej sporo osób, w tym Anna Lewandowska, która skontaktowała się z lekarzami z Izraela i pomogła zorganizować transport medyczny. Potrzebne były jednak duże pieniądze, by zabrać dziecko na leczenie. W sieci ruszyła zbiórka, która po jakimś czasie została wstrzymana. Dlaczego? Opowiedziała o tym przyjaciółka Magdaleny Stępień.

Zobacz wideo Magda Stępień: Nie zamierzam wywierać presji na facecie "oświadcz mi się, bo jest dziecko" [PLOTKERSI]

"Cudowne lata". Serialowy Kevin jest fanem Adele, a "Winnie" matematyczką

Krzysztof Stanowski przeprowadził wywiad z Jakubem Rzeźniczakiem

O chorobie syna zdecydowanie częściej informuje Magdalena Stępień niż Jakub Rzeźniczak. Piłkarz Wisły Płock wyłączył nawet komentarze na instagramowym profilu, by nie odpowiadać na zaczepki internautów. Nie da się ukryć, że jest sfrustrowany, co odbija się na jego pracy. Pokazał to podczas ostatniego meczu, kiedy wykonał obsceniczny gest.

ZOBACZ: Jakub Rzeźniczak nie panuje nad emocjami. Po faulu i obscenicznym geście wyleciał z boiska. Wszystko nagrały kamery

W końcu jednak sportowiec zdecydował się udzielić krótkiego wywiadu. W rozmowie z Interią wyznał, że obecna sytuacja jest dla niego bardzo trudna, szczególnie że musi się mierzyć z krytycznymi komentarzami. Dodał też, że syn zareagował na chemię, a guz się zmniejsza. Dodał, że woli skupić się na leczeniu dziecka, niż odpowiadaniu na krytykę. Po jego słowach głos zabrała Magdalena Stępień. Uderzyła w byłego partnera i powiedziała, że ten nie chce pozwolić na wyjazd syna do Izraela, bo choć początkowo podpisał zgodę, to teraz uważa, że chłopiec w Polsce ma dobrą opiekę medyczną. Choć Rzeźniczak nie chciał komentować sprawy, to zdecydował się udzielić jeszcze jednego wywiadu. Tym razem dla "Kanału Sportowego". Rozmowa ma ukazać się w środę, ale prowadzący, Krzysztof Stanowski, już ją zapowiedział. Jak twierdzi, to, co powiedział mu piłkarz, ma rzucić nowe światło na całą sprawę.

Nagrałem właśnie "Dziennikarskie Zero". Tematem będzie Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień. Jutro będzie premiera. Wstrzymajcie się z wydawaniem wyroków, ocenianiem, dopóki tego nie obejrzycie. Spotkałem się dzisiaj rano z Kubą Rzeźniczakiem. Chciałem usłyszeć jego wersję. Jestem zdewastowany psychicznie. Jutro sobie obejrzyjcie. To będzie chyba pierwszy moment, kiedy będzie można jakieś racjonalne wnioski wyciągnąć - zapowiedział dziennikarz.

Czekacie na ten wywiad?

Siedem lat temu Magdalena Stępień oczarowała jurorów "Top Model". Ale nie Rzeźniczaka