Magdalena Lubacz znana jest w mediach społecznościowych pod pseudonimem Maluba. Zwyciężczyni czwartej edycji "Projektu Lady" chętnie udziela się na Instagramie, gdzie uczy zasad dobrego wychowania i wchodzi w liczne kampanie ze znanymi markami. Od czasu "Projektu Lady" mogliśmy również śledzić jej losy w "Ex na plaży". Gwiazda programów TV w ostatnim czasie pojawiła się gościnnie na gali High League 2, gdzie zaliczyła wpadkę i przez przypadek pokazała zbyt dużo.

"Projekt Lady". Metamorfozy uczestniczek pierwszych edycji. Co dziś robią?

"Projekt Lady". Magdalena "Maluba" Lubacz zaliczyła wpadkę

Lubacz pojawiła się na gali High League 2, gdzie stanęła do "walki" z Luizą Sprusińską. Dziewczyny rzuciły się na siebie, by wyszła z tego zabawna scenka. Fikcyjna bójka zakończyła się tym, że z kreacji zwyciężczyni "Projektu Lady" wyskoczył biust. Zostało to uwiecznione na nagraniu, które zdobywa w sieci coraz większą popularność. Maluba dopiero po chwili zorientowała się, że rywalka rozwiązała jej sznurowany dekolt.

Udział w "Projekcie Lady" miał sprawić, że z imprezowych dziewczyn, te przemienią się w prawdziwe damy. Niemal każda z uczestniczek TVN-owskiego reality show przygodę z programem wykorzystała jednak na swój własny sposób. Jesteście ciekawi co słychać u reszty dziewczyn? Patrycja Wieja postawiła na sport i ukończyła studia na Akademii Fizycznej. Liubov Miruk jest szczęśliwą mamą i żoną, a w jej mediach społecznościowych znajdziemy mnóstwo rodzinnych zdjęć. Patrycja Gac z kolei jest influencerką i aktywnie prowadzi media społecznościowe, na których m.in. współtworzy platformę dla freelancerów. Więcej o losach uczestniczek show znajdziecie pod tym adresem.