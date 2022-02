Więcej informacji o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się kolejne edycje. Niestety, nie wszystkim uczestnikom udaje się odnaleźć w show to, po co się zgłaszają, czyli miłość. Aneta i Robert są w gronie szczęśliwców. Para zdecydowała kontynuować relację nawet po zakończeniu nagrań do programu TVN. Niedługo po ostatnim odcinku wyemitowanym w telewizji ogłosili, że spodziewają się dziecka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta i Robert zostali rodzicami!

Anecie długo udało się zachować dla siebie i bliskich informację o tym, że spodziewa się dziecka. Kiedy ogłosiła to publicznie, była już w zaawansowanej ciąży. Od tego momentu publikowała zdjęcia, na których było widać jej odmieniony stan, z czasem wraz z mężem zdradziła płeć dziecka (zorganizowali nawet specjalne przyjęcie, by poznać płeć pociechy), a także mówiła, jak czuje się w czasie ciąży.

Być może wkrótce zacznie opowiadać, jak spełnia się w roli matki, bo jak się okazuje, syn pary jest już na świecie. Informacje przekazał Robert za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dodał zdjęcie stóp i dłoni malucha, a także nagrał krótką relację, na której gładzi syna po ręce.

Nie sposób opisać słowami emocji. Dziękuję ci, Aneta. Byłaś dzielna. Kocham was. 2.02.2022 - nie sposób nie zapamiętać takiej daty - napisał na Instagramie.

Aneta na razie nie udzieliła się w mediach społecznościowych. Uczestnikom show oczywiście gratulujemy!

