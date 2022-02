Więcej ciekawostek z świata show-biznesu przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Te gwiazdy miały kiedyś zupełnie inne fryzury. Poznajecie?

Aneta Zając od kilkunastu lat związana jest z serialem "Pierwsza Miłość". Jako Maria Domańska przechodzi wiele perypetii życiowych. Tak samo, jak w prawdziwym życiu. Aktorka związana była kilka lat z Mikołajem Krawczykiem. Połączyła ich gorąca miłość. Stali się ulubioną parą widzów, a owocem ich wspólnego życia były bliźniaki. Rok po narodzinach synów rozstali się, a amant związał się z kolejną koleżanką z produkcji – Agnieszką Włodarczyk. Mimo ciężkiego końca Aneta Zając dalej grała u boku byłego. Jej profesjonalizm zaczęli doceniać inni reżyserowie. Mogliśmy ją zobaczyć w ciekawej odsłonie w „Pitbullu" Patryka Vegi z 2021 roku. Teraz, przy okazji kolejnego angażu aktorka zafundowała sobie niemałą metamorfozę.

Magdalena Stępień potrzebuje 350 tys. zł na leczenie synka! Błaga o wsparcie

Aneta Zając przeszła metamorfozę. Koleżanka z planu pyta "kim jesteś?"

W „Pitbullu" Anetę Zając mogliśmy oglądać całkowicie odmienioną. Burza loków, dżinsy, czy wzorzyste materiały to charakteryzacja pod rolę mamy „Nosa". Teraz na Instagramie pojawiła się w nowej odsłonie. Subtelny makijaż, gęste rzęsy i elegancka, bufiasta sukienka sprawiają, że nie da się od niej odciągnąć wzroku. Jednak zmieniona fryzura zrobiła na fanach największe wrażenie. Na co dzień Aneta Zając ma włosy do ramion często z przedziałkiem po jednej ze stron głowy. Tym razem są one wydłużone o ok. 30 cm, proste i symetrycznie rozłożone.

Zofia Zborowska w czasie ciąży miała nowotwór. "Nigdzie o tym nie mówiłam"

Nie trzeba było długo czekać na reakcję obserwatorów gwiazdy. Docenili jej metamorfozę w wielu miłych słowach.

Dzień dobry, ale pięknie wyglądasz. Jesteś cudowna, najpiękniejsza. Miłego dnia życzę!

Kosmiczne zdjęcie! No Anetka nie powiem, ale wyglądasz na tym zdjęciu bajkowo! Petarda!

Wow! Zjawiskowo i pięknie wyglądasz.

Do wymiany kilku, krótkich zdań doszło również z Urszulą Dębską. Koleżanka z planu ledwo rozpoznała Anetę Zając, ta za to potwierdziła, że na pewno nie jest sobą.

komentarze pod zdjęciem Anety Zając Screen z ig @aneta_zajac_official

Podoba wam się Aneta Zając w takim wydaniu?