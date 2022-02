Więcej informacji o gwiazdach i celebrytach znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Od jakiegoś czasu krążyły doniesienia, że Rihanna jest w ciąży. Zwłaszcza kiedy media obiegło zdjęcie piosenkarki, na którym miała na sobie długą, opinającą suknię. Fotoreporterzy uchwycili też moment, w którym piosenkarka delikatnie trzyma się za brzuch. Ona jednak nie komentowała tych doniesień. Teraz jednak wszystko jasne.

Zobacz wideo Olga Frycz odpowiada na pytania o swoją drugą ciążę

Rihanna spodziewa się dziecka. Wyeksponowała ciążowe krągłości

Choć przypuszczenia, że Rihanna i A$AP Rocky spodziewają się dziecka krążyły od jakiegoś czasu, to kiedy oficjalnie podzielili się ze światem tą radosną nowiną, wiele osób było zaskoczonych. Zdjęcia piosenkarki i rapera obiegły całą sieć.

Choć wiele pań decyduje się na poinformowanie o ciąży za pomocą mediów społecznościowych, to w przypadku Rihanny było inaczej. Fotoreporterzy sfotografowali ją i jej partnera podczas spaceru po nowojorskim Harlemie. Wokalistka za sprawą stroju od razu rzucała się w oczy - miała na sobie pikowany płaszcz Chanel w intensywnym kolorze, a do tego kolorową i masywna biżuterię. Co ciekawe, pod płaszcz nie założyła żadnej bluzki czy swetra, by jeszcze bardziej uwidocznić ciążowy brzuch.

Teraz przyszedł też czas na instagramową fotkę. Rihanna pozuje na niej w łazience i jest zwrócona bokiem do aparatu. Choć tym razem ma na sobie szeroką koszulkę, to podniosła ją do góry, by pokazać z profilu ciążowy brzuch. W komentarzach jeszcze raz posypały się gratulacje dla przyszłej mamy. Myślicie, że teraz będzie częściej publikować podobne zdjęcia?

