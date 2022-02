Więcej ciekawostek o polskich i zagranicznych gwiazdach przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Michał Wiśniewski bardziej niż z muzyki słynie z miłosnych zawirowań. Piosenkarz miał już kilka żon. Aktualnie jest w związku małżeńskim z Polą Wiśniewską, którą poznał dzięki aplikacji randkowej. Na jego Instagramie pojawiło się urocze zdjęcie z jedną z córek. Na fotografii przytula Vivienne, a w opisie składa jej życzenia z okazji czternastych urodzin.

Michał Wiśniewski udostępnił zdjęcie z córką. Vivienne ma już 14 lat

Vivienne jest córką Michała Wiśniewskiego oraz Ani Świątczak. Para wokalistów wzięła ślub w 2006 roku, a pięć lat później się rozstała. Łączy ich zespół Ich Troje oraz dwie córki. Młodsza z nich właśnie skończyła 14 lat. Michał Wiśniewski, by uhonorować ten dzień, na social mediach wstawił z nią zdjęcie. W opisie ukazuje relację tata-córka.

Dziś kończysz 14 lat! Wiem, że nie ucieszysz się, że nazwę cię najmłodszym moim skarbem, wiem, że nie będziesz zadowolona z tego, że to zdjęcie jest w szlafroku… ale jedno wiem, że mnie bardzo kochasz! Wszystkiego najlepszego, kochanie!

My z okazji urodzin Vivienne przypomnimy, że dziewczyna poszła w ślady rodziców. Tak jak oni zaczęła śpiewać, a dwa lata temu premierę miał jej pierwszy utwór. Na koncie YouTube Michała Wiśniewskiego pojawił się teledysk do piosenki. Utwór rozpoczyna się od słów skierowanych do rodziny.

Mój dom jest tam, gdzie jest moja rodzina. Rodzinę tworzą bliscy, okazując sobie nawzajem szacunek przez oddanie i miłość. Każdego dnia tego doświadczam i jestem wbrew wszystkim przeciwnościom losu dumny z tego, że mogę na was liczyć. Zawsze. Kocham.

