Roman Gładyś nie żyje. Muzyk-amator, wynalazca i popularny uczestnik kilku programów telewizyjnych, w tym hitu TVN "Mam talent!", zmarł w wieku 79 lat. Mężczyzna pochodził z niewielkiej miejscowości Grzybowa Góra. Przyczyna śmierci Romana Gładysia nie jest znana.

Roman Gładyś nie żyje. Wystąpił m.in. w "Mam talent!", "Idź na całość" czy "Must be the Music"

Roman Gładyś przez wiele lat próbował swoich sił w popularnych programach telewizyjnych. Mężczyzna kilka razy pojawił się w "Mam talent", gdzie prezentował swoje umiejętności wynalazcy. W "Must be the Music. Tylko muzyka" pokazywał się od strony muzycznej.

Wcześniej mężczyzna brał udział w takich produkcjach telewizyjnych jak "Na każdy temat", "Polak potrafi", "Tęczowy Music Box", "Idź na całość", "Telewizjer" czy "Ja tylko pytam".

W 2008 r. Roman Gładyś napisał piosenkę "Miłość nad Bałtykiem" - powstała ona specjalnie dla jurorki "Mam talent", Agnieszki Chylińskiej. Artysta był także założycielem zespołu Śpiewające Słoneczniki oraz chóru "Romano". Komponował muzykę i tworzył teksty. Wydał także pięć śpiewników, w których łącznie znalazło się ponad 150 piosenek. Jako wynalazca stworzył około 200 projektów klawiatur i zapisów nutowych, przy wsparciu fachowców z Instytutu Pedagogiki Muzycznej w Warszawie.

Za swoje projekty był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. złotą odznakę Polskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów. Pogrzeb Romana Gładysia odpędzie się 3 lutego 2022 r. w Skarżysku Kościelnym.