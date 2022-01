Więcej ciekawostek na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Chociaż kontrowersje wokół "Królowych życia" narastają, to widzowie niedługo będą mogli zobaczyć kolejną edycję ulubionego show. Nowy sezon zapowiedziała jedna z ulubienic widowni, Izabela Macudzińska. Uczestniczka niemal zawsze wygląda perfekcyjnie. Tym razem coś jednak poszło nie tak. A wszystkiemu winny balon!

Zobacz wideo "Królowe życia": Dagmara po wypadku nie może chodzić w szpilkach

Jak mieszka Kożuchowska? W salonie szarości, ale to ściana w łazience robi wrażenie

"Królowe życia". Macudzińska zaliczyła wpadkę

W koronie i na złotym tle, jak na prawdziwą królową przystało, Macudzińska zapowiedziała na Instagramie kolejną edycję hitu TTV.

Kochani, jesteście gotowi na 12. sezon "Królowych życia"? Oj, będzie się działo. Jak zawsze nie zabraknie emocji, śmiechu, łez, wzruszeń… itd. Będzie! Zaczynamy powoli odliczanie i już niedługo widzimy się z wami na TTV i w Player - napisała.

Chociaż makijaż i stylizacja jak zwykle w przypadku "królowej" są perfekcyjnie dopracowane, to celebrytka i tak zaliczyła wpadkę. Zobaczcie tylko na to zabawne odbicie w balonie! Pomarszczona, srebrna powierzchnia sprawiła, że Macudzińska wygląda komicznie. A może to jej ukryty przekaz dla widzów? W końcu coraz więcej się mówi o tym, że za bogactwem i luksusem pokazywanym w programie kryje się wiele niedobrego.

"Królowa życia" pod ostrzałem fanów. "W programie wyglądała pani inaczej"

"Królowe życia" budzą coraz więcej kontrowersji

Program od początku był głośny, ze względu na styl życia uczestników. Teraz jednak w tle popularnego show pojawia się coraz więcej wątków kryminalnych. Najgłośniejsza w ostatnich tygodniach była sprawa Megakota, przyjaciela Dagmary Kaźmierskiej, który pojawił się na ekranie. Niewyobrażalnie bogaty mężczyzna nie krył, że najchętniej spotyka się ze znacznie młodszymi partnerkami. W jednym z wywiadów wspomniał też, że kilka jego byłych dziewczyn zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach. O zabicie jednej z nich miał być nawet podejrzewany. Ostatecznie producenci programu podjęli decyzję o usunięciu go z show.