Roma Gąsiorowska to jedna z najbardziej charakterystycznych aktorek polskiej kinematografii. Intrygująca charyzma, niebanalny wygląd i warsztat sprawiają, że nie da się przejść obok niej obojętnie. Większą popularność zyskała dzięki roli Doris w "Listach do M.". Jej zdolności dopasowywania się do skrajnie różniących się ról wykorzystywane są w serialach, filmach oraz na deskach teatrów. W życiu prywatnym również lubi przybierać nowe wcielenia. Głównie przez zmiany wizerunkowe. Ostatnia jej wizyta w salonie fryzjerskim skończyła się ostrym cięciem.

Roma Gąsiorowska przeszła metamorfozę. Po raz kolejny zmieniła fryzurę

Aktorka nie raz już decydowała się na zmiany fryzury. Ulubionym i kojarzonym z nią kolorem włosów jest ognisty rudy. Jednak od jakiegoś czasu mogliśmy ją oglądać w jasnym blondzie. Tym razem postanowiła zostać przy wybranym wcześniej odcieniu, ale w innej długości. Gwiazda zdecydowała się na ostre cięcie.

Teraz Roma Gąsiorowska przedstawiła się w czuprynie na "chłopca". Krótkie boki i dłuższa góra całkowicie odmieniła jej 'look'. W podobnej fryzurze przez lata chodziła np. Małgorzata Kożuchowska. Wiedziała, że zmianą zszokuje obserwujących. Fotografię podpisała "Taka sytuacja. Co Wy na To?". W komentarzach pod zdjęciem pojawiło się wiele słów podziwu. Do gratulacji dołączyło się kilka koleżanek z show-biznesu. Wśród nich Karolina Gorczyca, Aleksandra Popławska, Katarzyna Zielińska czy Grażyna Wolszczak.

