Radio Maryja od wielu lat budzi spore kontrowersje. Bliskie kontakty Tadeusza Rydzyka z władzą i prezentowane na antenie radia poglądy wielu osobom się nie podobają. Ostatnio miała miejsce skandaliczna audycja, w której ginekolog opowiadał o "niegodziwościach" metody in vitro.

Skandaliczna audycja w Radiu Maryja

Tadeusz Wasilewski został przedstawiony jako specjalista naprotechnologii i ginekologii. Rozmowa dotyczyła zapłodnienia metodą in vitro. Lekarz próbował zniechęcić do procedury. To, co powiedział, powinno oburzyć każdego słuchacza.

Metoda in vitro jest niegodziwością wobec początków ludzkiego życia. Jego realizacja odbywa się poza organizmem matki, co powoduje, że zarodki są narażone na śmierć. Definicja początków ludzkiego życia jest przejechana walcem i nikt się z nią nie liczy. W in vitro liczy się tylko cel, którym jest chęć posiadania dziecka.

Wątpliwy ekspert w pewnym momencie zaczął się odwoływać do sumienia ludzi wierzących.

To Bóg dał i zadał nam życie. Musimy realizować je w sposób właściwy i godziwy. My, katolicy, wiemy, że początek ludzkiego życia jest wielkim darem od Boga.

To kolejny występ w Radiu Maryja, który można by uznać za wyjątkowo śmieszny, gdyby nie fakt, że jest też bardzo szkodliwy. Dla wielu kochających się par in vitro jest jedyną szansą na posiadanie potomstwa. Sama procedura jest bardzo bezpieczna i szeroko rozpowszechniona w Europie i na świecie.

