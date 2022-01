Więcej historii miłości gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Cristiano Ronaldo, będący jednym z najpopularniejszych sportowców na świecie, jest na świeczniku już od wielu lat. Od 2016 roku media śledzą każdy krok także jego partnerki, Georginy Rodriguez, z którą wychowują wspólnie czworo dzieci. Rodriguez nie ma jednak oporów przed dzieleniem się życiem prywatnym. Dowodem na to jest nie tylko bardzo aktywnie prowadzone konto na Instagramie, które śledzi już ponad 30 mln osób, ale również fakt, że ukochana Ronaldo została bohaterką serialu dokumentalnego o własnym życiu, "Jestem Georgina". Historia miłości pary przypomina nieco bajkę o Kopciuszku.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez. Historia miłości

W 2016 roku 20-letnia Georgina Rodriguez pracowała jako sprzedawczyni w sklepie Gucci mieszczącym się w luksusowym madryckim centrum handlowym, gdzie Cristiano Ronaldo przychodził na zakupy.

Gdy wychodziłam ze sklepu, zobaczyłam przystojnego faceta. Miał prawie dwa metry. Szedł z dzieckiem i przyjaciółmi. Stanęłam jak wryta - wspomina Rodriguez.

Uczucie narodziło się między nimi niemal od razu. Piłkarz często odbierał ją po pracy, a Rodriguez czuła abstrakcję tej sytuacji, gdy do sklepu przyjeżdżała komunikacją miejską i wracała do domu drogim sportowym samochodem.

Wiele razy przyjeżdżał do mnie po pracy, a ja wychodziłam ok. 22. Pamiętam, że raz podjechał Bugatti. Moi koledzy z pracy oszaleli. Przyjechałam autobusem i odjeżdżałam Bugatti. Ludzie nie mogli w to uwierzyć - dodaje.

Ronaldo nie miał wątpliwości, że Georgina Rodriguez to miłość jego życia. W dokumencie "Jestem Georgina" piłkarz wspomina, że zakochał się właściwie od pierwszego wejrzenia.

Od momentu, gdy się zobaczyliśmy, utknęła w mojej głowie i od razu kliknęło - wyznał ukochany Rodriguez.

Modelka nie ukrywa, że związek z Ronaldo odmienił jej życie. Pochodząca z Argentyny Rodriguez przeprowadziła się do Madrytu jako nastolatka. W stolicy Hiszpanii wynajmowała malutkie mieszkanie, które wcześniej służyło jako magazyn. Wspomina, że było nieogrzewane zimą i upalne w czasie lata.

Gdy para oficjalnie zaczęła spotykać się w 2017 roku, Rodriguez stała się częścią rodziny piłkarza, który samotnie wychowywał już trójkę dzieci. Syna Cristiano Jr., urodzonego w 2010 roku, a także Mateo i Evę - bliźniaki, które przyszły na świat w czerwcu 2017 roku. Zaledwie miesiąc po narodzinach bliźniaków Ronaldo potwierdził, że jego ukochana jest w ciąży. Córka pary, Alana Martina, urodziła się w listopadzie 2017 roku. W 2018 roku przeprowadzili się z Hiszpanii do posiadłości we Włoszech po transferze Ronaldo z Realu Madryt do Juventusu.

W 2018 roku związek pary został wystawiony na próbę, gdy światło dziennie ponownie ujrzała sprawa gwałtu, o który piłkarza oskarżyła modelka Kathryn Mayorga w 2009 roku. Jak donosi independent.co.uk, Mayorga twierdziła, że niemal dziesięć lat wcześniej Ronaldo miał "zapłacić jej za milczenie". Piłkarz zaprzeczał tym doniesieniom, a postępowanie wobec niego zostało umorzone rok później z powodu braku wystarczających dowodów. Georgina Rodriguez oficjalnie okazała wsparcie Ronaldo w poście na Instagramie, pisząc, że "zawsze radził sobie z przeciwnościami na swojej drodze".

W 2019 roku, niedługo po przeprowadzce do Włoch, Rodriguez udzieliła wywiadu magazynowi "Hola!", w którym opowiedziała, że jej typowy dzień koncentruje się w dużym stopniu na opiece nad dziećmi. Gwiazda wyjawiła, że zazwyczaj po wstaniu budzi także dzieci, przebiera je, a następnie zasiadają do wspólnego śniadania. Później bawią się razem i jedzą lunch. Rodriguez znajduje także czas tylko dla siebie - chodzi na siłownię i do spa, a wieczory spędza z ukochanym.

Mój dom jest tam, gdzie jest moja rodzina. To miejsce, w którym jestem najszczęśliwsza z dziećmi i partnerem. Dom jest dla nas schronieniem, świątynią zbudowaną z miłości - powiedziała w rozmowie z magazynem.

2021 rok był dla Ronaldo i Rodriguez pełen kolejnych zmian życiowych. W sierpniu piłkarz powrócił po latach do Manchesteru United, a para wraz z dziećmi przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii. W październiku poinformowali, że ich rodzina ponownie się powiększy - Rodriguez w 2022 roku urodzi bliźniaki.

Od lat w mediach trwają spekulacje o zaręczynach pary, a nawet o tym, że rzekomo wzięli już sekretny ślub. Plotki podsycają sami zainteresowani, którzy publicznie mówią o sobie "mąż i żona". Gdy w styczniu 2022 roku Ronaldo odbierał nagrodę podczas gali The Best Fifa Awards tak właśnie zwrócił się do ukochanej.

Muszę podziękować rodzinie, żonie, dzieciom, niedługo na świat przyjdą kolejne - powiedział.

Z kolei Rodriguez nazwała Ronaldo "mężem" już w 2021 roku przy okazji urodzinowego postu, który zamieściła na Instagramie. Mimo to para jak na razie nie potwierdziła doniesień ani o ślubie, ani o nawet o zaręczynach. Być może czekają na odpowiedni moment, a może po prostu to jedna z rzeczy, którą nie zamierzają dzielić się ze światem.