Natalia Siwiec aktualnie żyje poza granicami Polski. Modelka wraz z rodziną przebywa w Meksyku, gdzie kupiła nawet dom. Postępami w pracach wykończeniowych dzieli się z internautami na Instagramie. Jakiś czas temu narzekała jednak, że tamtejsi pracownicy nie mają tempa i wszystko posuwa się bardzo wolno. Jednak mimo wszystko urządziła już parapetówkę. Aktualnie w Tulum przebywają także jej przyjaciele, czyli m.in. Blanka Lipińska oraz Jarosław Bieniuk z ukochaną Zuzanną Pactwą.

Natalia Siwiec o kosmetykach, które wybiera dla Mii

Siwiec miała jednak wolną chwilę i postanowiła ją przeznaczyć dla fanów. Ci mogli zadać celebrytce pytania, a ona nie wymigiwała się od odpowiedzi. Wiele z nich dotyczyło wiary Natalii, jej podejścia do życia. Niektórzy szukali także podpowiedzi, co powinni zrobić w trudnym dla siebie momencie. Obserwatorzy odnieśli się także do czteroletniej Mii.

Czy możesz napisać, jakich kosmetyków używasz do włosów córki? - zainteresował się jeden z użytkowników Instagrama.

Natalia przyznała, że kupuje głównie szampony i odżywki z luksusowej firmy. Ich ceny sięgają nawet 300 zł za produkt.

Natalia Siwiec odpowiada na pytania fanów Instagram.com/ nataliasiwiec.official

Pojawiło się także inne pytanie dotyczące dziewczynki. "Czy tęskni za koleżankami z przedszkola?" - brzmi treść jednego z nich. Natalia Siwiec uspokoiła, że na razie nie, ponieważ w Meksyku poznała inne dzieci i na razie one ją fascynują i zapewniają towarzystwo. Już wcześniej opowiadała o tym, że bardzo cieszy się z tego powodu, że Mia poznaje świat oraz odkrywa inne kultury.

