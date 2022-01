Blanka Lipińska o tym, jak odzyskać byłego partnera. Powinniście posłuchać się tej rady

Więcej informacji ze świata show-biznesu znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Blanka Lipińska od jakiegoś czasu przebywa w Meksyku, gdzie może odpoczywać wśród znajomych i podziwiać rajskie widoki. Nie zapomina jednak o kontakcie z fanami. Oprócz tego, że relacjonuje swój pobyt w egzotycznym miejscu, to chętnie odpowiada też na ich pytania. Zorganizowała kolejną serię Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Padło pytanie o kontaktowanie się z byłym partnerem.

Blanka Lipińska została zapytana o kontaktowanie się z byłym

Choć na razie celebrytka raczy się odpoczynkiem, to niedawno zapowiedziała, że jeszcze w tym roku wejdzie na plan kolejnego filmu. Być może dlatego wyjechała ze znajomymi, by zebrać siłę do pracy. Jak już zapowiadała, scenariusz jest inspirowany jej związkiem z Baronem, by widzowie mogli "delektować się ostrą historią gitarzysty i pisarki". Czy produkcja okaże się sukcesem, jak to było w przypadku "365 dni"? To się okaże. Wiadomo też, że nakręcone są już dwie kolejne części, których daty premier nie jest jeszcze dokładnie znane. W związku z tym fani Blanki często pytają ją o jej pierwszą produkcję. Tak było ostatnio, kiedy ktoś z obserwatorów zapytał ją, jacy prywatnie są Anna Maria Sieklucka i Michele Morrone, główni bohaterowie "365 dni". Celebrytka odpowiedziała zdjęciem i przy okazji pokazała, jak wyglądała praca na planie.

To niejedyna kwestia, która trapiła fanów celebrytki. Jedna z osób miała bardziej prywatne pytanie, a mianowicie o odzyskanie byłego partnera. Blanka odpowiedziała krótko i w swoim stylu.

Lepsze pytanie jest, po co? - odpisała.

Lubicie oglądać jej InstaStories?

