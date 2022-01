Więcej o uczestnikach "Rolnik szuka żony" przeczytasz na Gazeta.pl

Joanna odpowiedziała na wizytówkę Kamila, rolnika, który zgłosił się do reality show TVP, a widzowie zachwycili się historią rodzącego się między parą uczucia. Bardzo szybko okazało się, że świetnie się dogadują i wyznali sobie miłość jeszcze w trakcie trwania zdjęć do "Rolnik szuka żony". Para nie zwlekała też z decyzją o ślubie, który planuje wziąć w 2023 roku. Nie wszyscy fani programu TVP popierają ten pomysł - niektórzy krytykują narzeczonych, że są za młodzi, aby się pobierać. Obrywa się zwłaszcza 22-letniej Joannie. Narzeczona rolnika dodała post na Instagramie, w którym opisała, w jaki sposób radzi sobie z negatywnymi komentarzami na swój temat.

"Rolnik szuka żony". Asia o hejcie i akceptacji

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" przyznała, że długo zastanawiała się, czy w ogóle poruszać tę kwestię na Instagramie i nie ukrywała, że mówienie o tym wiele ją kosztuje. Asia wyznała, że na co dzień słyszy wiele słów krytyki odnoszącej się nie tylko do życiowych decyzji, które podejmuje, ale nieprzyjemne komentarze dotyczą także tego, jak wygląda i jak się ubiera.

Wymaga on ode mnie (post - przyp. red.) wiele odwagi, ale czuję, że chyba jestem na tyle odważna, by to napisać. "Ona wygląda jak dziecko", "Boże, taka młoda i już męża szuka", "Matko, jaka ty jesteś chuda", "Weź przytyj", "Ale ona ma krzywe zęby", "Szpecisz się tatuażami i tym kolczykiem" - te i wiele innych komentarzy usłyszałam/przeczytałam na mój temat w swoim życiu. Niektóre przewijały się już w szkole średniej. Przeraża mnie fakt, ile nienawiści ma w sobie człowiek. Ile jadu potrafi wylać na innego człowieka. Zawsze zastanawiało mnie, co myślą osoby, które wypowiadają takie słowa. Co nimi kieruje - napisała Asia.

Joanna zaznaczyła, że zdawała sobie sprawę, że poprzez udział w programie wystawi się na krytykę. Udało jej się jednak nauczyć nie przejmować negatywnymi komentarzami, pokochała siebie. Jest świadoma swoich zalet, a rzeczy, które uważa za "nieidealne" - nauczyła się akceptować.

Dostałam na początku programu wiele pytań, jak sobie radzę z hejtem. Mimo że jestem osobą wysoko wrażliwą, znalazłam w sobie siłę, by się nim nie przejmować. Kocham siebie, kocham mój kolczyk w nosie i moje dziary. Jestem świadoma, że mam krzywe zęby, ale mimo wszystko też je lubię. Nikt nie jest idealny i przez to też jesteśmy wyjątkowi - napisała uczestniczka "Rolnik szuka żony.

Zwróciła też uwagę, że wygląd można poprawić, ale charakter zmienić trudno. A to właśnie wnętrze jest najważniejsze. Dodała także, że ma pozytywne nastawienie do życia i zachęca do tego innych.

Zawsze uważałam, że wszystkie "wady" w wyglądzie będzie można poprawić, ale środka, i to, jakimi jesteśmy ludźmi, ciężko będzie naprawić. Warto pokochać siebie i akceptować swój wygląd, wtedy życie jest o wiele łatwiejsze. Mimo że nie jestem idealna, to jestem szczęśliwa i z wielkim pozytywem patrzę na świat - dodaje.

Niewykluczone, że do takich przemyśleń i napisania postu skłoniła Joannę sytuacja, która miała miejsce zaledwie dzień wcześniej. Wraz z Kamilem odwiedzili szkołę podstawową, do której uczęszczała uczestniczka "Rolnik szuka żony", a internautka w komentarzu w ostrych słowach skrytykowała fryzurę i strój Joanny.