Małgorzata i Esmeralda Godlewskie zasłynęły przez jedyne w swoim rodzaju covery kolęd. Choć na początku wszyscy zachodzili w głowę, czy przypadkiem to nie jest żart, to siostry wykorzystały chwilę rozgłosu i stały się celebrytkami. Po kilku latach wspólnego koncertowania i wydawania kolejnych, szokujących wersji znanych utworów postanowiły się rozejść. W dość nieprzyjemnej aurze, która towarzyszyła rozpadowi duetu Esmeralda, postanowiła wskoczyć do klatki i bić się w MMA. Małgorzata jednak zdecydowała się na rozwój w wyszkolonym zawodzie. Większość energii wkładała w pomaganiu potrzebującym jako pielęgniarka.

Od początku COVID-19 zawody lekarza oraz pielęgniarki stały się pracami o podwyższonym ryzyku. W każdym szpitalu, ryzykując zdrowie, personel medyczny decydował się na służbę w walce z pandemią. Małgorzata Godlewska codziennie zakładała kombinezon i ruszała, by pomóc potrzebującym. Zmagania w pracy skrupulatnie relacjonowała na Instagramie. Jej poświęcenie postanowił uhonorować medalem za zasługi sam Minister Zdrowia, Adam Niedzielski.

Choć oznaczenie państwowe dla Małgorzaty Godlewskiej było wyjątkowym momentem w życiu, to szczerość intencji w niesieniu pomocy potwierdziła swoim kolejnym ruchem. Pielęgniarka otrzymany medal oddała na licytację WOŚP. Na Instagramie napisała:

Gram i śpiewam z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Przekazuję odznaczenie od ministra Niedzielskiego za moją pracę podczas pandemii COVID-19 na rzecz 30 finału WOŚP. Zapraszam do licytacji.

Gratulację za postawę przesyłają fani celebrytki, ale co ciekawsze słowa szacunku przesyłają również anty fani. My również chylimy czoła