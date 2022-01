Więcej o metamorfozach polskich i zagranicznych gwiazd przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Big Cyc to zespół rockowy, który za sprawą satyryczno-kabaretowych tekstów znalazł miejsce na polskim rynku muzycznym. Już od lat 80. ich hity możemy słuchać w radiu. Za sukcesem zespołu stoi również frontman Krzysztof Skiba. Choć nigdy nie wydawało się, by muzyk przykuwał szczególną uwagę do wyglądu, to jakiś czas temu postanowił zrzucić zbędne kilogramy. Efekt? Między innymi lepsze samopoczucie, które jednak nie potrwało długo. Muzyk zmaga się bowiem z efektem jo-jo.

Krzysztofa Skibę dopadł efekt jo-jo. Znów zmaga się z nadwagą

Gdy media rozpisywały się nad niesamowitą metamorfozą Krzysztofa Skiby, on sam chętnie o niej mówił. Za imponującą przemianą stały miesiące wyrzeczeń. W rozmowie z "Plejadą" zdradził, z czego zrezygnował, by osiągnąć cel.

Odstawiłem alkohol i słodycze na siedem miesięcy. Jak jest się na etapie redukcji, czyli tracenia kilogramów, to nie ma innego wyjścia. Ale wszystko jest dla ludzi. Teraz, gdy już utrzymuję wagę, to mogę sobie na pewne rzeczy pozwolić

Niestety, Krzysztof Skiba znów przytył. Choć bilans nadal jest ujemny to muzykowi szkoda włożonej pracy w przemianę. Na Instagramie udostępnił zdjęcia, na których porównał sylwetkę. W opisie nazywa się "Krzysiem Harmonijką".

Myślałem, że mi to nigdy się nie przytrafi. Dopadł mnie efekt jo-jo niczym wygłodzony pies tłustą kiełbasę. Zdjęcie numer jeden to ja po zrzuceniu 30 kg. To nie jest efekt trików komputerowych. Zdjęcie numer dwa to ja po przybraniu 20 kg. Zwijam się jak harmonijka. Czy też tak macie, że kilogramy was doganiają?

Na zadane pytania odpowiedziała rzesza fanów Skiby. Wśród wielu słów wsparcia oraz przeróżnych porad pojawił się komentarz kolegi po fachu. Antek Smykiewicz "przywitał w klubie" wokalistę Big Cyc.

Myślicie, że muzyk podejmie kolejną próbę zrzucenia wagi?