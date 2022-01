Więcej informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Dagmara Kaźmierska dała się poznać szerszej publiczności jako jedna z bohaterek programu "Królowe życia". To barwna postać, która przez lata emisji zdobyła ogromne grono fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad milion użytkowników. Celebrytka wzbudza też sporo kontrowersji.

Kobieta ma za sobą pobyt w więzieniu. Została skazana za sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji. Celebrytka przyznaje, że mroczne czasy ma za sobą i już nigdy nie złamałaby prawa. Teraz fani uwielbiają ją za spontaniczność, poczucie humoru, szczerość i ekstrawagancki styl bycia. W programie Kaźmierska najczęściej występuje w towarzystwie przyjaciół - niezastąpionego Jacka lub sympatycznej Edzi. Widzowie mogą też często oglądać jej syna - Conana.

"Królowe życia". W jaki sposób zarabia Dagmara? Celebrytka zakpiła z obserwatora

Dagmara słynie z zamiłowania do luksusu. Gwiazda TTV uwielbia drogą biżuterię, markowe ubrania, eleganckie samochody i egzotyczne podróże. Skąd jednak ma na to wszystko pieniądze? Niedawno jeden z ciekawskich fanów postanowił zapytać celebrytkę wprost, w jaki sposób zarabia. Znana z poczucia humoru i dystansu do siebie "królowa" odpowiedziała w swoim stylu.

Na żebry chodzę! - napisała szyderczo.

A jak sytuacja wygląda naprawdę? Okazuje się, że celebrytka ma smykałkę do biznesu. Dagmara prowadzi ekskluzywny butik, ponadto niemałe pieniądze przynosi też udział w programie. Gwiazda TTV zarabia również na Instagramie. Za jeden sponsorowany post na jej profilu trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

