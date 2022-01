Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Julia nie miała szczęścia w TVN-owskim reality show. Uczestniczkę emitowanej jesienią 2021 roku szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sparowano z Tomaszem, który wprost powiedział żonie, że ma zastrzeżenia co do jej wyglądu. Po tej sytuacji związek był już właściwie nie do uratowania i obydwoje zdecydowali się na rozwód. W połowie grudnia Julia ogłosiła na Instagramie, że znalazła prawdziwą miłość i dodała, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Te słowa natychmiast wywołały spekulacje widzów, którzy podejrzewali, że związała się z innym uczestnikiem. Julię początkowo łączono z Pawłem z szóstej edycji, jednak szybko zdementowała te plotki. Później fani podejrzewali, że była partnerka Tomka związała się z Jackiem z pierwszej edycji, jednak, jak już wiemy, ten trop także okazał się fałszywy. Julia w rozmowie z Plotkiem wyjawiła, że jej wybrankiem nie jest żaden z mężczyzn znanych ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia opowiedziała o swoim partnerze

Słowa Julii, że znalazła miłość dzięki udziałowi w programie, można było interpretować na wiele różnych sposobów. Jej wybrankiem mógł być równie dobrze ktoś z produkcji czy też osoba, która obejrzała edycję z jej udziałem w telewizji. To właśnie ostatnia z opcji okazała się najbliższa prawdzie. Partner Julii trafił w internecie na artykuł na jej temat. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo mu się spodobała, dlatego postanowił dowiedzieć się o niej więcej.

Z moim partnerem poznaliśmy się przez portal społecznościowy, dokładnie przez Instagram. Mój partner przeglądał internet i trafił na jeden z artykułów z moim udziałem. Spodobałam mu się wizualnie, więc zaczął czytać komentarze na mój temat, które były bardzo pochlebne. Chciał się przekonać, jaką jestem osobą i napisał. Tak się zaczęła nasza historia - mówi Plotkowi Julia.

Jest to osoba zupełnie spoza programu. Nie jest to ani były uczestnik poprzednich edycji, ani osoba z produkcji - dodaje.

Miłość pary kwitnie, a Julia nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa. W rozmowie z portalem cozatydzien.tvn.pl przyznała, że związek wchodzi na kolejny etap i pojawiły się plany wspólnego zamieszkania. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, że najprawdopodobniej duże zmiany życiowe czekają ją jeszcze w 2022 roku.

Jak na razie Julia pokazała na Instagramie zdjęcie, na którym widać jedynie fragment ukochanego, jednak w "Dzień dobry TVN" zapewniła, że ujawni, kim dokładnie jest jej partner, ale w odpowiednim czasie. Póki co życie prywatne chce pozostawić jedynie dla siebie i najbliższych.