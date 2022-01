Więcej informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziesz na stronie Gazeta.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który cieszy się sympatią widzów z całego świata. Polskie edycje show również gromadzą przed telewizorami spore grono fanów. Kilku parom udało się przetrwać i do dziś tworzą szczęśliwe związki. Inni uczestnicy nie odnaleźli miłości w programie, ale udało im się to wkrótce po zakończeniu zdjęć do reality-show.

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta byli uczestnikami czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Między tą dwójką od początku zaiskrzyło i podczas finałowego odcinka para zdecydowała się pozostać w małżeństwie. Wszystko wydawało się układać idealnie, a jakiś czas później zakochani powitali na świecie synka - Franciszka. Relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Rozstanie przebiegło spokojnie, a młodzi rodzice podkreślają, że najważniejsze jest dla nich dobro dziecka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia z czwartej edycji opowiedziała o samotnym macierzyństwie

Ostatnio w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl, Oliwia opowiedziała o popularności, relacjach z byłym mężem i samotnym macierzyństwie. Kobieta zdradziła, że nie spodziewała się, że zyska tak duże grono fanów (na Instagramie obserwuje ją ponad 240 tysięcy osób). Młoda mama przyznała także, że samotne rodzicielstwo nie jest łatwe. Obowiązkami dzieli się jednak z Łukaszem.

Jak się poznaliśmy, przez prawie rok jeździliśmy do siebie w każdy wolny dzień po 600 km w jedną stronę. Także niestraszne są nam długie podróże i logistykę mamy opanowaną - zdradziła Oliwia.

Ponadto Franio uczęszcza do żłobka, dzięki czemu Oliwia może realizować się zawodowo. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" prowadzi własną firmę, która specjalizuje się w makijażu natryskowym.

