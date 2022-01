Więcej informacji o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

18 stycznia Edyta Pazura skończyła 34 lata. W związku z tym mąż zrobił coś, co jest popularne wśród celebrytów i uczcił urodziny żony pamiątkowymi zdjęciami. Nie zabrakło też wpisu, w którym złożył jej życzenia. Żona aktora nie do końca była zadowolona z doboru zdjęć, które mąż zamieścił w sieci i zażartowała, że następnym razem zdecydują, które nadają się do publikacji. Znacznie bardziej przypadł jej do gustu prezent od Cezarego Pazury.

Edyta Pazura pochwaliła się prezentem urodzinowym od męża

Edyta Pazura kilka dni temu dodała urodzinowy wpis, a teraz przyszedł czas na zamieszczenie posta, w którym pochwaliła się prezentem od ukochanego i podziękowała mu publicznie za podarunek. Nie ukrywa, że jest niezwykle szczęśliwa, że dostała własny portret, choć dodaje, że patrzenie na niego jest dla niej nieco dziwne.

Jest dokładnie taki jak sobie wymarzyłam. Widziałam go już w moich snach... Mój prezent urodzinowy od Czarka, czyli ja widziana oczami Joanny Sarapaty. Dziękuję, i co najważniejsze... Mam skrzydła. To dziwne i zarazem piękne uczucie, gdy patrzy się na własny portret. W głowie mam słowa, które ktoś kiedyś napisał mi na urodzinowej kartce: Życie każdego człowieka jest opowieścią, niepowtarzalną historią, jakiej nikt przedtem nie przeżył i nikt więcej nie przeżyje - napisała Edyta Pazura.

W komentarzach nie zabrakło zachwytów internautów. Wiele osób przyznało, że to wyjątkowo piękny prezent. Wam też się podoba?

