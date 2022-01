Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Cristiano Ronaldo i hiszpańska modelka Georgina Rodriguez są razem od 2016 roku, a plotki o rzekomym ślubie pary pojawiają się niemal od początku związku. Chociaż żadne z nich nie potwierdziło oficjalnie doniesień o weselu, a nawet o zaręczynach, wielokrotnie byliśmy świadkami zachowań pary, które mogły świadczyć o tym, że małżeństwo mają w planach lub nawet powiedzieli już to najważniejsze "tak". Tym razem internet huczy od plotek po wystąpieniu Ronaldo na gali The Best Fifa Awards. Piłkarz został wyróżniony nagrodą specjalną, a podczas podziękowań nazwał Rodriguez "swoją żoną".

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są po ślubie?

Gala The Best Fifa Awards za 2021 rok odbyła się 17 stycznia 2022. Obok Roberta Lewandowskiego, który dostał nagrodę dla najlepszego zawodnika roku, portugalski piłkarz został nagodzony za ustanowienie rekordu dzięki strzeleniu 115 goli w 184 meczach. W mowie, którą wygłosił Cristiano Ronaldo, znalazły się m.in. podziękowania dla najbliższych.

Muszę podziękować rodzinie, żonie, dzieciom, niedługo na świat przyjdą kolejne. Jestem bardzo dumny, to niesamowite osiągnięcie i niesamowicie jest być najlepszym zdobywcą bramek wszech czasów - powiedział.

Być może nazwanie Rodriguez "żoną" nie wzbudziło takiej sensacji, gdyby nie fakt, że ukochana piłkarza także nazwała go "mężem" już w styczniu 2021 roku, gdy zwróciła się do niego w poście z okazji urodzin.

Media już od kilku lat spekulują także, że na instagramowych zdjęciach na palcu modelki można dostrzec pierścionek zaręczynowy. Strona Gambling Deals sugeruje wręcz, że Ronaldo poprosił Rodriguez o rękę już w 2018 roku, a w dodatku podarował jej najdroższy pierścionek, jaki kiedykolwiek jedna z WAGS otrzymała od partnera. Rzekomo miał kosztować aż 615 tys. funtów (ok. 3,3 mln zł).

Pewnym jest natomiast, że piłkarz i modelka niebawem powitają na świecie bliźniaki. O tym, że Rodriguez jest w ciąży, poinformowali w październiku 2021 roku. Para ma już córkę Alanę Martinę urodzoną w listopadzie 2017 roku, wspólnie wychowują także troje dzieci Ronaldo: syna Cristiano Jr., urodzonego w 2010 roku, a także Mateo i Evę - bliźniaki, które przyszły na świat w czerwcu 2017 roku.