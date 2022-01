Więcej ciekawych doniesień ze świata sportu i rozrywki znajdziesz w tekstach na stronie głównej Gazeta.pl.

Powołanie Adama Nawałki na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski to kwestia kilkudziesięciu godzin. Sportowe źródła dziennikarskie donoszą, że prezentacja odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. A będzie to podobno bardzo opłacalny powrót, bo trener zainkasuje sporą kwotę. Dostanie kilkadziesiąt tysięcy więcej, niż jeszcze cztery lata temu.

Adam Nawałka może zostać selekcjonerem polskiej kadry. Ile zarobi?

Wciąż trwają rozmowy, co do okresu umowy Adama Nawałki, jednak jego powrót jest już niemal pewny. Nie będzie ona krótsza niż do końca tego roku. Według Adama Godlewskiego z portalu Sportowy24.pl, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy-stary selekcjoner może zostać najlepiej opłacanym polskim trenerem w historii reprezentacji. Ma to być kwota rzędu 200 tysięcy złotych brutto miesięcznie, chociaż ten na początku oczekiwał tej kwoty - ale netto.

Gdy poprzednio pełnił te funkcję, zarabiał miesięcznie od 80 do 120 tysięcy złotych. Nowa stawka jest więc sporą zachętą.

Ta pensja nie może się jednak równać kwocie poprzedniego trenera Polskiego Związku Piłki Nożnej, Paulo Sousy. Portugalczyk mógł liczyć na wypłatę w okolicach 320 tysięcy złotych. Ostatecznie jednak zdecydował się porzucić polską kadrę na rzecz Flamengo Rio de Janeiro, gdzie ma rzekomo dostawać prawie dwukrotnie więcej.

