W październiku 2021 roku media informowały o rozstaniu Zayna Malika z Gigi Hadid. Matka modelki twierdziła, że mężczyzna był wobec niej agresywny i groziła mu policją. Teraz nad Malikiem ponownie zebrały się czarne chmury. Znajoma znanej z "TOWIE" Abi Clarke doniosła mediom, że brytyjska celebrytka i wokalista spotykali się, gdy Malik był w związku z Hadid. Z informacji, jakie otrzymał "The Sun" wynika, że romans Zayna Malika i Abi Clarke przypominał relację rodem z "50 twarzy Greya".

Zayn Malik zdradzał Gigi Hadid z Abi Clarke?

Jak donosi "The Sun", Malik i Clarke mieli poznać się w barze w Los Angeles. Celebrytka miała wpaść w oko wokaliście i szybko nawiązali kontakt, jednak zaczęli randkować dopiero, gdy obydwoje wrócili do Wielkiej Brytanii. Z relacji znajomej Clarke wynika, że spotykali się w domu wokalisty, a celebrytka nazywała go "Panem Greyem".

Sypialnia Zayna była całkowicie czarna i kontrastowała z jasnym, nowoczesnym wyglądem reszty domu. Było tam łóżko z czterema kolumnami, jedwabna pościel i zasłony dookoła. Czułam się, jakbym wchodziła do lochu. Nazywałam go "Panem Greyem". Rozmawialiśmy o książce i filmie i śmialiśmy się z tego. Bardzo mu się to podobało. Świetnie się razem bawiliśmy - miała opisać romans z Malikiem Abi Clarke.

Abi Clarke rzekomo twierdziła, że nie zdawała sobie sprawy, że Zayn Malik i Gigi Hadid nadal się spotykają. Uważała, że zerwali, dlatego szybko zakończyła relację, gdy zobaczyła wiadomość od partnerki w telefonie kochanka. Malik miał zwierzać się Clarke z problemów, szczegółów życia osobistego, a także wcześniejszego rozstania z byłą narzeczoną Perrie Edwards, wokalistką Little Mix. Jak donosi "The Sun", Malik miał ciągle porównywać kochankę do Edwards i mówić, że bardzo przypomina mu byłą partnerkę.

"The Sun" poprosił Abi Clarke o komentarz, jednak jak na razie nie odniosła się do dostarczonych przez znajomą plotek. Osoba z otoczenia Zayna Malika informuje natomiast, że sugerowanie romansu z brytyjską celebrytką jest niewłaściwie, chociaż prawdą jest, że wielokrotnie się widywali.

Zayn Malik i Gigi Hadid zaczęli spotykać się w listopadzie 2015 roku. W 2018 roku wydali oświadczenie, informując o rozstaniu, jednak wrócili do siebie niedługo później. We wrześniu 2020 roku na świat przyszła córka pary, Khai.