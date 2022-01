Więcej o topowych programach telewizyjnych przeczytasz na gazeta.pl

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" osiem lat temu stał się hitem telewizji Polsat. Teraz co sezon wierni fani siadają przed telewizorami, żeby obejrzeć zmagania swoich ulubionych gwiazd show-biznesu. Choć wcielenie się w innego piosenkarza nie jest łatwym zadaniem nawet dla profesjonalnych wokalistów, to i tak produkcja ściąga do składu nieśpiewających artystów. Tym razem skład również nas zaskakuje. Twórcy rozrywkowego programu na razie potwierdzili dwie twarze, lecz przecieki informują o kolejnych. Na liście nazwisk zaskoczył nas zagraniczny piosenkarz.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w programie wokaliści, aktorzy, modeli i gość z zagranicy

Na Instagramie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pojawiły się dwie potwierdzone uczestniczki. Pierwsza z nich to Anna Jurksztowicz. Piosenkarka znana między innymi z festiwalu w Opolu, kompozytorka i wydawczyni muzyczna jest również mamą docenianego Radzimira Dębskiego. Druga z nich zaskakuje o wiele bardziej. Jest nią modelka Karolina Pisarek, która ze śpiewaniem ma niewiele wspólnego. Być może czeka nas pozytywne zaskoczenie.

Jak donosi serwis Pudelek, mowa jest o kolejnych nazwiskach. Prawdopodobnie na scenie programu zobaczymy piosenkarki: Viki Gabor i Anie Rusowicz. Wśród panów mowa o aktorach: Andrzeju Kozłowskim i Patryku Cybulskim. Największym zaskoczeniem jest jednak zagraniczny artysta. Mowa tu o Danzelu. I choć twórca "Pump it up" często pojawia się w Polsce, to w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pierwszy raz pojawiłby się estradowiec z zagranicy.

Ciekawi jesteście kolejnych uczestników?