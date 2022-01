Więcej podobnych treści o gwiazdach i celebrytach znajdziecie na stronie Gazeta.pl

"Gwiazdy o gwiazdach" to format, w którym znani i lubiani mówią samą prawdę o innych osobach z show-biznesu. To tutaj okazało się, że Małgorzata Rozenek podpadła Oli Kot, znane osoby uznały też, że Friz jest przystojny, z kolei Magda Gessler jest despotyczna i władcza. Co mieli do powiedzenia o Wojtku Goli?

Zobacz wideo Wojtek Gola - człowiek z "Warsaw Shore", znany z Fame MMA. Co jeszcze powiedziały o nim gwiazdy?

"Gwiazdy o gwiazdach". Co o Wojtku Goli sądzą osoby z show-biznesu? Jaki jest prywatnie?

Wojtek Gola dał się poznać szerszej publiczności, kiedy wziął udział w kontrowersyjnym i głośnym programie "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy". Choć nie każdy oglądał ten program, to i tak kojarzy uczestników kilku edycji. Zdawać by się mogło, że kojarzą też i Wojtka, bo był jednym z bardziej charakterystycznych uczestników. Z czasem dał się też poznać od jeszcze innej strony.

Po odejściu z programu skupił na MMA, którym zajmował się już wcześniej. Obecnie jest właścicielem federacji FAME MMA, gdzie w oktagonie walczą ze sobą znane osoby. A jaki jest prywatnie? Ci, którzy mieli okazję go poznać, uważają, że to równy gość!

Nie wiem, kto to - skwitowała Kasia z duetu O Matko I Córko!

Uwielbiam go, naprawdę. Jest super gościem. Super pozytywnym, super zadowolonym - wyznała Marti Renti.

Bardzo lubię Wojtka. Osiągnął ogromny sukces, tworząc z innymi federację Fame MMA - dodała Karolina Brzuszczyńska.

Co jeszcze mają do powiedzenia o Wojtku Goli? Sprawdźcie, oglądając powyższe wideo. A wy, wiedzieliście, kim on jest?

