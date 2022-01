Więcej ciekawych newsów znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Magdalena Boczarska może pochwalić się ogromnym gronem fanów. Spora ich część obserwuje aktorkę na Instagramie. Jej profil śledzi 250 tysięcy osób, z którymi chętnie dzieli się kolejnymi treściami. Gwiazda publikuje nie tylko zdjęcia, na których pokazuje swoją codzienność. Stara się skupiać także na samoakceptacji, a także porusza ważne tematy społeczne. Tym razem postanowiła podzielić się efektami odważnej sesji.

Zobacz wideo Boczarska o roli w "Żywiołach Saszy": To jest zupełnie inna bohaterka niż te, które dotychczas grałam

Tak wyglądali członkowie rodziny królewskiej w wieku 40 lat

Magdalena Boczarska wzięła udział w zmysłowej sesji

Magdalena Boczarska opublikowała na Instagramie zdjęcie z sensualnej sesji. Pozowanie nago to bardzo intymne doświadczenie, więc pewnie nie dla każdego. Bardzo możliwe, że część osób nawet jeśli ma podobne fotografie, to nie chce się dzielić nimi publicznie. Aktorka jednak się na to zdecydowała.

Ciało. Unplugged. Bądźmy dobrzy dla swojego ciała - napisała Magdalena Boczarska.

Fani zachwyceni naturalnym lookiem aktorki. "Zjawiskowa"

Aktorka postarała się o jak najbardziej naturalny look, co szybko zauważyli fani. W komentarzach zebrała się masa komplementów. Obserwatorzy Magdaleny Boczarskiej uważają, że aktorka wyszła na zdjęciach bardzo zmysłowo. Fotografia wydobyła jej naturalne piękno.

Naturalne piękno przede wszystkim.

Naturalnie i pięknie. Wow!

Zjawiskowa - piszą fani.

Magdalena Boczarska wspiera kobiety. Pokazała ciążowy brzuch

Aktorka zdradziła, kiedy czuła się najbardziej kobieca

Magdalena Boczarska wielokrotnie była pytana, kiedy poczuła się w pełni kobietą. Z perspektywy czasu uważa, że stało się to stosunkowo niedawno, bo dopiero gdy skończyła 40 lat. Aktualnie czuje się najszczęśliwsza i najbardziej atrakcyjna.

Mając skończone 40 lat, czuję się najbardziej kobieca, najbardziej atrakcyjna, najbardziej spełniona i najbardziej szczęśliwa. A jak słyszę, że po 50. jest jeszcze lepiej, to jak miód na moje serce - wyznała.

Paulina Krupińska wspomina pierwszy poród. Pokazała zdjęcie z Antoniną

Jak wam się podoba nowe zdjęcie Magdaleny Boczarskiej?