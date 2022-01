Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Magdę Pazurę poznaliśmy w historycznej pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Została w niej sparowana z Krystianem, jednak małżeństwo rozpadło się jeszcze w trakcie trwania programu. Krzysztof Zrobek ożenił się w programie rok później z Pauliną i choć byli ze sobą dłużej i doczekali się dziecka, relacja zakończyła się rozstaniem, o którym uczestnik poinformował pod koniec 2021 roku. Wiele wskazywało na to, że Magda i Krzysztof postanowili umówić się na randkę, a wszystko za sprawą zdjęć na InstaStories - para spotkała się bowiem przy lampce wina. I choć sceneria wyglądała bardzo romantycznie, zapytana przez nas Magda stanowczo zaprzecza, jakoby było między nimi cokolwiek poza przyjaźnią. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiedziała natomiast Plotkowi, że świetnie się dogadują i mają ze sobą wiele wspólnego.

Kilka tygodni temu Magda Pazura w rozmowie z Plotkiem odsłoniła kulisy udziału w programie. Opowiedziała nam m.in. o tym, że sporo kosztów związanych z weselem musiała pokryć z własnej kieszeni. Na słowa uczestniczki odpowiedział Krzysztof, który potwierdził, że kwestie finansowe stanowiły problem również wtedy, gdy on brał udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Okazuje się, że to właśnie ta sytuacja przyczyniła się do nawiązania kontaktu między nimi. Magda przyznała, że świetnie się dogadują.

Zaplanowaliśmy spotkanie. Krzysiek kiedyś skomentował artykuł w kwestii wydatków programowych i od tamtej pory jesteśmy w kontakcie, ale tylko koleżeńskim - zdradziła Plotkowi.

Okazuje się, że udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" to nie jedyne, co mają ze sobą wspólnego. Łączy ich także praca, dlatego tematów do rozmowy jest wiele.

Mamy o czym rozmawiać, bo on pracuje w podobnej branży. Pozytywny chłopak, z którym chętnie będę kontynuować znajomość - mówi Magda.

Polubiłam go od razu na pierwszym spotkaniu (u niego), uśmiałam się do łez chyba ze 100 razy - dodaje.

Magdalena w rozmowie z Plotkiem opowiedziała nie tylko o kwestiach związanych z produkcją, ale także o własnych doświadczeniach po programie. Przyznała, że udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" sporo ją kosztował i nie zdecydowałaby się ponownie na zgłoszenie do TVN-owskiego show. Pisaliśmy o tym tutaj: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka wprost o programie. "Chodzi o show. Dużo mnie to kosztowało" [PLOTEK EXCLUSIVE].