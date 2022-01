Więcej informacji na temat tiktokerów znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Przygoda Emmy z popularną aplikacją internetową rozpoczęła się w lutym 2021 roku. Od tego czasu tiktokerka regularnie publikuje filmy. Zazwyczaj są to nagrania, na których do muzyki wykonuje układy choreograficzne. Jednak wideo, które kilka dni temu pojawiło się na jej profilu, było zupełnie inne od dotychczasowych. Co więcej, w zaledwie kilka godzin od udostępnienia stało się viralem. Do tej pory obejrzało go ponad trzy miliony użytkowników.

Tiktokerka odkryła, że najlepsza przyjaciółka flirtuje z jej chłopakiem

O tym, że przyjaciółkę Emmy oraz jej chłopaka łączy coś więcej niż tylko przyjaźń dziewczyna dowiedziała się przypadkowo. Właśnie spędzały babski wieczór, kiedy tiktokerka, zauważyła, że jej znajoma buszuje po sieci i namiętnie z kimś pisze. Okazało się, że tajemniczym mężczyzną był jej partner. Całe zdarzenie nagrała na telefon i udostępniła na swoim profilu. W komentarzu dodała, że przyjaciółka właśnie zrobiła zdjęcie sobie i wysłała je do jej chłopaka.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Oburzeni obserwatorzy natychmiast skomentowali zaistniałą sytuację i zgodnie przyznali, że takie zachowanie oznacza brak szacunku. Dodali, że Emmy powinna natychmiast zerwać kontakt z koleżanką.

Jak tak można? Szybko należy urwać znajomość z taką osobą.

Współczuję jej.

Przykro mi. Emmy nie zasłużyłaś na to - czytamy w komentarzach na TikToku.

Co ciekawe. Emmy już od pewnego czasu miała przeczucia, że tych dwoje łączy coś więcej, ale nie miała na to konkretnych dowodów. Ta sytuacja jednak rozwiała wszelkie wątpliwości i nie pozostawiła żadnych złudzeń.

