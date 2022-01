Więcej informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Bohdan Gadomski zmarł dwa lata temu, jednak sprawa jego śmierci w dalszym ciągu nie jest wyjaśniona. Wiadomo, że cierpiał min. na cukrzycę, przez co musiał przyjmować insulinę. Dziennikarz związany z "Angorą" przed śmiercią trafił do szpitala. Był nieprzytomny. Opiekę nad nim sprawował jego znajomy, Borys Ł., śpiewak operowy z Ukrainy, wraz z żoną. Dziennikarze programu "Interwencja" ujawnili, że opiekunowie podawali Gadomskiemu 10-krotnie wyższe dawki insuliny, niż są zalecane. Bohdan Gadomski zmarł na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, będącego konsekwencją głębokiej hipoglikemii. Do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko byłemu opiekunowi dziennikarza.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Andrzej Duda brylował w mundurku, a Patryk Jaki w dresie stał pod blokiem. Hipisi, harcerze i dresiarze podbili polską politykę

Zobacz wideo Według jakich zasad pracują dziennikarze TVP?

Śmierć Bohdana Gadomskiego. Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko opiekunom dziennikarza

Małżeństwu, które zajmowało się Gadomskim, już jakiś czas temu zostały przedstawione zarzuty. Prokuratura Łódź-Górna skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu opiekunowi dziennikarza i jego żonie. Jak informuje Polsat News, zaostrzono zarzuty wobec mężczyzny.

W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi wydał oświadczenie, z którego wynika, że mężczyzna działał z zamiarem ewentualnym. Oznacza to, że Borys Ł. godził się z ze skutkami swojego czynu i możliwością popełnienia przestępstwa. Oskarżona jest również żona 56-latka. Grozi jej kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna zakończyła śledztwo wszczęte po śmierci 71-letniego mężczyzny. 56-latek, pod opiekę którego trafił mężczyzna po wyjściu ze szpitala, oskarżony został o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Natomiast 52-letnia żona oskarżonego będzie odpowiadać przed sądem za narażenie pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - powiedział Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Winiarska zrobiła niespodziankę Zborowskiemu. Jego reakcja? Bezcenna

Bohdan Gadomski przez lata działalności w mediach współpracował z "Angorą" i "Expressem Ilustrowanym". Regularnie występował na antenie Telewizji Polskiej, TVN-u, Superstacji czy Polsatu. Sprawował również funkcję redaktora naczelnego w Radiu Łódź, Radiu Classic i Radiu Parada. Laureat wielu nagród, m.in. Złotego Pióra dla najlepszego recenzenta. Największy rozgłos przyniosły mu publikacje na temat Violetty Villas.